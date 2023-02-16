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Uyuşturucudan cezaevine girdi, kriz geçirip öldü

16.02.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapma suçundan cezaevine giren genç kız, fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanan Beyza Sağ (21), geçtiğimiz günlerde cezaevine girdi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç kız, birden fenalaşarak kriz geçidi.

Görevlilerin ihbarı üzerine cezaevine giden sağlık görevlileri, fenalaşan hükümlüyü Honaz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Sağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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