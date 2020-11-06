YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Uyuşturucudan dere kenarında fenalaştı, arandığı anlaşılınca tutuklandı

Uyuşturucudan dere kenarında fenalaştı, arandığı anlaşılınca tutuklandı

EDİRNE HABERLERİ  | 06.11.2020 14:55 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde kullandığı uyuşturucunun etkisiyle fenalaşıp dere kenarına düşen bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polise teslim edildi.

Uyuşturucudan dere kenarında fenalaştı, arandığı anlaşılınca tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kullandığı uyuşturucunun etkisiyle fenalaşıp dere kenarına düşen bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polise teslim edildi. Arandığı belirlenen şahıs mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.
Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Bademlik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. kullandığı uyuşturucunun etkisiyle cadde üzerindeki dere kenarında fenalaşıp yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kendisine müdahale ettiği şahıs, daha sonra polise teslim edildi. Polisin yaptığı UYAP sorgusunda ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçundan arandığı belirlenen E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:45
Öğle
13:02
İkindi
15:44
Akşam
18:10
Yatsı
19:32

Edirne Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Çiftçi Eczanesi
Merkez
Koray Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Ömür Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Okulumda Besleniyorum Projesi Kapsamında Edirne’de Bin 149 Öğrenciye Okulda Kahvaltı Veriliyor
Okulumda Besleniyorum Projesi Kapsamında Edirne’de Bin 149 Öğrenciye Okulda Kahvaltı Veriliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.