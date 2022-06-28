Uyuşturucudan elde edilen mal varlığının aklanmasıyla ilgili 4 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucudan elde edilen mal varlıklarının aklanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suçtan elde edilen mal varlığının aklanması ile mücadele çalışması yürüttü.

Ekipler, daha önce düzenlenen operasyonların ardından yakalanan ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan cezaevinde bulunan 3 şüphelinin uyuşturucu imal ve ticaretinden elde edilen geliri akladıkları bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin suçtan kaynaklanan mal varlığını, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru yolla elde edildiği kanaati uyandırmak amacıyla farklı kişiler üzerinden çeşitli işlemlere tabi tuttuğunu belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için kent merkezinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, iki arazi ile çeşitli marka ve modeldeki 14 araca el konuldu, şüphelilerin banka hesapları donduruldu.



