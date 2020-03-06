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Uyuşturucudan uzak durulması için stant açtılar

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.03.2020 18:33 | Son Güncelleme

Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kent meydanında stant açarak, sigara ve uyuşturucunun zararlarının yer aldığı broşürleri dağıttılar.Yeşilay Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda açılan stantta halka bilinçlendirici broşürler dağıtılırken konu ile ilgili çeşitli bilgilerde verildi.İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün de destek verdiği etkinlikte, öğretmenleri Aysun Kazanç Yanık, Sevim Bakan Tekin öncülüğündeki öğrenciler, halkı bağımlılıktan korunma ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade ettiler.

Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kent meydanında stant açarak, sigara ve uyuşturucunun zararlarının yer aldığı broşürleri dağıttılar.
Yeşilay Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda açılan stantta halka bilinçlendirici broşürler dağıtılırken konu ile ilgili çeşitli bilgilerde verildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün de destek verdiği etkinlikte, öğretmenleri Aysun Kazanç Yanık, Sevim Bakan Tekin öncülüğündeki öğrenciler, halkı bağımlılıktan korunma ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade ettiler.

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