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  4. Uyuşturucudan yakalanıp firar etti, yine rahat durmadı

Uyuşturucudan yakalanıp firar etti, yine rahat durmadı

MUĞLA HABERLERİ  | 08.01.2020 19:08 | Son Güncelleme

Bodrum’da uyuşturucu madde ticareti nedeniyle girdiği cezaevinden firar eden şahıs, yine uyuşturucu madde ticareti yaparken yakayı ele verdi.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde ticaretinden hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan firari F.Ö.

Uyuşturucudan yakalanıp firar etti, yine rahat durmadı

Bodrum’da uyuşturucu madde ticareti nedeniyle girdiği cezaevinden firar eden şahıs, yine uyuşturucu madde ticareti yaparken yakayı ele verdi.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde ticaretinden hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan firari F.Ö. isimli şahsın, Bodrum’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Edinilen bilgiler doğrultusunda şahsın ikameti ve aracı tespit edildi. F.Ö., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla Turgutreis Mahallesi’ndeki ikameti önünde yakalandı. Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 550 adet ecstacy, 240 gram skunk ve bir adet de hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan şahsın, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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