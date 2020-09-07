YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Uyuşturucuyla yakalanan Iraklı serbest bırakıldı

Uyuşturucuyla yakalanan Iraklı serbest bırakıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 07.09.2020 19:14 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getiren yabancı uyruklu bir kişi mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini elde ederek Irak uyruklu Irak uyruklu Mohammed F.H.’yı Samsun Ankara karayolunda Samsun’a girerken içinde bulunduğu otomobilde yakalayarak gözaltınna aldı.

Uyuşturucuyla yakalanan Iraklı serbest bırakıldı

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getiren yabancı uyruklu bir kişi mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini elde ederek Irak uyruklu Irak uyruklu Mohammed F.H.’yı Samsun Ankara karayolunda Samsun’a girerken içinde bulunduğu otomobilde yakalayarak gözaltınna aldı. Araçta ve gözaltına alınan Iraklı’nın üzerinde yapılan aramalarda 19,74 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Mohammed F.H.’yı "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mohammed F.H. mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine! Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
Düğün salonu işletmecileri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor
Düğün salonu işletmecileri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor
Bingöl’de 2 vali yardımcısı açığa alındı
Bingöl’de 2 vali yardımcısı açığa alındı
Tavşanlı’da trafik kazası, 3 yaralı
Tavşanlı’da trafik kazası, 3 yaralı
Malatya’ya yeni içme suyu kaynağı
Malatya’ya yeni içme suyu kaynağı
Kumar operasyonunda 7 kişiye 14 bin 875 TL idari para cezası
Kumar operasyonunda 7 kişiye 14 bin 875 TL idari para cezası

Samsun Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
04:31
Sabah
06:00
Öğle
12:38
İkindi
16:14
Akşam
19:05
Yatsı
20:28

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Derebahçe Eczanesi
Ilkadim
Güngörmüş Eczanesi
Ilkadim
Kamer Eczanesi
Ilkadim
Simge Eczanesi
Atakum
Yaşam Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.