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Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 06.10.2020 19:12 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu imal edilen malzeme ve uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu imal edilen malzeme ve uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen Ö.T. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Aramada 99,96 gram metamfetamin maddesi, 13,45 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan birçok materyal ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.T. "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.T. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ilkadim
Dokuz Eylül Eczanesi
Ilkadim
Kahvecioğlu Eczanesi
Ilkadim
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Atakum
Pekşen Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
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