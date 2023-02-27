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Uyuşturucuyla yakalandı, ’Depremzedeleri taşıyorum’ dedi

27.02.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen araç sürücüsüne 20 bin 977 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Sürücünün ifadesinde, otomobilde yolcu bulunan 4 yabancı uyruklu şahsı deprem bölgesinden getirdiğini söylediği bildirildi.

Konya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki yabancı uyruklu Abdurrahman H.’nin kullandığı 31 AJC 018 plakalı otomobil, Hacıobası Mahallesi’nde bulunan kontrol ve uygulama noktasında durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği Bayır’ın tepki vermesi üzerine cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin Bayır ile araçta yaptığı aramada; araç sürücüsünün cebinde 10 adet, aracın koltuk kılıfı içerisine gizlenmiş vaziyette 86 adet olmak üzere toplam 96 adet captagon hap ile 3 gram esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem yapılarak gözaltına alınan araç sürücüsü Abdurrahman H., Safuran A., Ahmed E., Ahmed B., Şeduan B. ve Mahmut Ö. isimli şahıslar Manavgat Devlet Hastanesinde toksikoloji testinden geçirilirken, aracı kullanan Abdurrahman H. ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmed E.’nin uyuşturucu kullandığı belirlendi.

Cebinden ele geçirilen uyuşturucu hapları Adana’da tanımadığı bir kişiden aldığını ve 1 tanesini kullandığını söyleyen araç sürücüsüne, "uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak"tan 20 bin 977 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 5 şüpheliden Abdurrahman H. ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmed E. mahkeme kararıyla tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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