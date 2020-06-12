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Uyuşturucuyu tütün ve kağıda emdirdikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 12.06.2020 20:08 | Son Güncelleme

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü: - "Şüpheliler yakalanmamış olsaydı, yaklaşık 407 bin kişiyi bu uyuşturucularla zehirleyecekti"

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte son günlerde bonzainin ham maddesini kağıda emdirerek satan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kepez ilçesinde belirlenen eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucunun üretiminde kullanılan madde ile tütüne ve kağıtlara emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Evde bulunan Z.A.O. ve E.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şüpheliler yakalanmamış olsaydı, yaklaşık 407 bin kişiyi bu uyuşturucularla zehirleyecekti." ifadesi kullanıldı.

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