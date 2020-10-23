Uyuşturucuyu yatağının altına gizlemiş

Adana’nın Kozan ilçesinde yatağının altında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Ilıca Mahallesinde ikamet eden M.K. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon kapsamında M.K. isimli şahsın evinde yapılan aramada, yatak odasında yatağın altına gizlenmiş 850 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

