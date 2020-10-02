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Uzaklaştırma kararı aldırdığı zanlının öldürdüğü kadın, son yolculuğa uğurlandı

ADANA HABERLERİ  | 02.10.2020 16:08 | Son Güncelleme

Uzaklaştırma kararı aldırdığı zanlının öldürdüğü kadın, son yolculuğa uğurlandı

Adana'da, uzaklaştırma kararı aldırdığı zanlı tarafından iş yerinde tabancayla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'taki markette, daha önce kendisine rahatsızlık verdiği ve tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Erdoğan Küpeli (46) tarafından dün öldürülen bir çocuk annesi Tuğba Keleş'in (35) cenazesi, helallik alınması için Aydın Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Daha sonra naaşı mahalle mezarlığına götürülen Keleş için burada tören düzenlendi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından genç kadının naaşı toprağa verildi.

Törende, anne Havva ve baba Muhammed Keleş, kızları için gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de Keleş'in öldürüldüğü marketin önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Öte yandan, olayda kullandığı tabancayla intihar zanlı Erdoğan Küpeli'nin, geçen yıl bir iki kadına karşı "hakaret, tehdit, iftira, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 8 yıl 6 ay hapis cezası aldığı, dosyasının istinaf mahkemesinde olduğu öğrenildi.

- Olay

Kozan ilçesinde dün, Erdoğan Küpeli kendisine rahatsızlık verdiği ve tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran bir çocuk annesi Keleş'i iş yerinde tabancayla ağır yaralamış, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Aynı tabancayla intihar girişiminde bulunan zanlı da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

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