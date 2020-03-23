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Uzaktan eğitim başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.03.2020 14:16 | Son Güncelleme

Korona virüsü önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim sisteminde ilk ders zili çaldı.

Uzaktan eğitim başladı

Korona virüsü önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim sisteminde ilk ders zili çaldı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kütahya’da da öğrenciler evlerinde ekran başına geçti.
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler için uzaktan eğitimin ilk ders zili çaldı. TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan uzaktan eğitim için Kütahyalı öğrencilerde ekran başına geçti.
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya il genelinde 90 bin öğrencinin uzaktan eğitimden yararlandığını ifade etti. Uzaktan eğitimde herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığını dile getiren Başyiğit, "İl genelinde 28 bin ilkokul, 28 bin ortaokul ve 34 bin de lise öğrencisi (Açık lise dahil) uzaktan eğitimden yararlanmaktadır.Bilindiği gibi anaokulu öğrencilerine uzaktan eğitim yok" diye konuştu.

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