Uzaktan eğitim için 2 bin tablet

Korona virüs salgını ile birlikte ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Pamukkale Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin adet ücretsiz tablet dağıtacağını belirtti.

Başkan Avni Örki öncülüğünde eğitime tam destek veren Pamukkale Belediyesi, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeye daha imza atıyor. Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içinde tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz tablet verecek olan Pamukkale Belediyesi, bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Hiçbir çocuğumuzun eğitimden geri kalmasına gönlümüz razı gelmez’’

Hiçbir öğrencinin eğitimden geri kalmasına gönüllerinin razı olmayacağını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pandemi ile birlikte artık uzaktan eğitim dönemi başlamış oldu. Devletimiz bütün imkanlarıyla bu konuda seferber oldu. Biz de ilçe milli eğitim müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalarla Pamukkale ilçemizde uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimizi tespit ediyoruz. Bu öğrencilerimizden ihtiyaç sahibi olanların tabletlerini belediye olarak biz temin ediyoruz. Hiçbir çocuğumuzun eğitimden geri kalmasına gönlümüz razı olmaz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarımızla eğitim camiasının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

