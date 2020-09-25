YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Uzaktan eğitim için 2 bin tablet

Uzaktan eğitim için 2 bin tablet

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.09.2020 09:33 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını ile birlikte ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Pamukkale Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin adet ücretsiz tablet dağıtacağını belirtti.Başkan Avni Örki öncülüğünde eğitime tam destek veren Pamukkale Belediyesi, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeye daha imza atıyor.

Uzaktan eğitim için 2 bin tablet

Korona virüs salgını ile birlikte ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Pamukkale Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin adet ücretsiz tablet dağıtacağını belirtti.
Başkan Avni Örki öncülüğünde eğitime tam destek veren Pamukkale Belediyesi, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeye daha imza atıyor. Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içinde tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz tablet verecek olan Pamukkale Belediyesi, bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Hiçbir çocuğumuzun eğitimden geri kalmasına gönlümüz razı gelmez’’
Hiçbir öğrencinin eğitimden geri kalmasına gönüllerinin razı olmayacağını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pandemi ile birlikte artık uzaktan eğitim dönemi başlamış oldu. Devletimiz bütün imkanlarıyla bu konuda seferber oldu. Biz de ilçe milli eğitim müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalarla Pamukkale ilçemizde uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimizi tespit ediyoruz. Bu öğrencilerimizden ihtiyaç sahibi olanların tabletlerini belediye olarak biz temin ediyoruz. Hiçbir çocuğumuzun eğitimden geri kalmasına gönlümüz razı olmaz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarımızla eğitim camiasının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Maske takmayan vatandaştan ceza yazan polise tepki
Maske takmayan vatandaştan ceza yazan polise tepki
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler
İzmir Valisi Köşger, Kur’an kursu temel atma töreninde
İzmir Valisi Köşger, Kur’an kursu temel atma töreninde
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Oteldeki ateş ölçere herkes temas edince kendisi üretti
Oteldeki ateş ölçere herkes temas edince kendisi üretti
Başkan Öz direksiyona geçti, kutlamalara renk kattı
Başkan Öz direksiyona geçti, kutlamalara renk kattı

Denizli Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:47
Öğle
13:00
İkindi
16:24
Akşam
19:04
Yatsı
20:19

Denizli Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Bertan Eczanesi
Merkezefendi
Cadde Eczanesi
Merkezefendi
İbrahim Sağlam Eczanesi
Merkezefendi
Uzman Eczanesi
Merkezefendi
Ceylan Eczanesi
Pamukkale
Mavi Eczanesi
Pamukkale
Toprak Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Yakıt koklayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yakıt koklayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.