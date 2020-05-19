Uzaktan eğitim ile hafız oldular

Aydın’ın Köşk ilçesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Köşk Kur’an Kursu’nda eğitim 2 öğrenci uzaktan eğitim ile Kur’an-ı Kerimi ezberleyip hafızlıklarını tamamladılar. 16 Mart’tan bu yana telefonu elinden düşürmeyen Kur’an Kursu Hocası Harun Biçer, “Ömrüm boyunca son iki ay içinde telefonla konuştuğum kadar yoğun telefon görüşmesi yapmadım ama telefonla yaptığımız uzaktan eğitim ile iki öğrencimiz hafız oldu” dedi.

Hafızlık eğitimin oldukça zor ve devamlılık gerektiren bir eğitim odluğunu belirten Köşk Kur’an Kursu Hocalarından Harun Biçer, “Tüm dünyanı etkisi altına alan Korona Virüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında Mart ayının 2. haftasından sonra eğitime ara verdik. Ancak hafızlık çalışan çocuklarımızın eğitimini devam ettirmek için aileleri ile de sık sık telefon bağlantıları yapmaya başladık. Örgün eğitime ara verildiğinde Kur’an Kursu’muzda eğitim gören öğrencilerimizden Hüseyin Timurtaş ile Yakup Uçar isimli öğrencilerimiz cüzlerin 18. sayfasının ezberlerini yapıyordu. Öğrencilerimizin ailelerinin de yoğun desteği ile her gün ezber derslerini telefonla takip ettik. Zorlu bir süreç geçirdik ama sonunda başardık ve iki öğrencimiz hafız oldu” diyerek böylesi mübarek bir günde mutluluklarının katlandığını söyledi.

660 sayfa 6 bin 666 ayet telefonla dinlendi

Süreci uzun telefon görüşmeleri ile sürdürdüklerini ve hayatlarının en yoğun telefon görüşmesini Kovid-19 süreci kapsamında yaptığını belirten Harun Biçer, “Okullar tatil edilince hafızlık çalışan öğrencilerimizin ezberlerini unutup aylardır devam eden çalışmalarının zayi olmasından çok endişelendik. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından hazırlanan programı eşiksiz olarak takip ettik. Süreç kapsamında ezberlerini yapan öğrencilerimiz kadar ailelerinin de çocuklarımızın eğitimine ciddi katkısı oldu. Dersleri telefonla aldığımız için öğrencilerimiz dersleri verdiği anlarda velileri de yanlarında hazır bulundu. Kur’an-ı Kerim’in tüm cüzlerini ezberleyen öğrencilerimiz yine uzaktan eğitim programı kapsamında telefonla Kur’an-ı Kerim’in tamamını imtihan sistemi uygularak ezbere verdiler. Bu süreci başarı ile tamamladığımız için çok mutluyuz” dedi.

Hafızlıklarını uzaktan eğitim ile tamamlayan öğrenciler için Kovid-19 salgının sona erip sürecin normale dönmesinin ardından tören düzenleneceği belirtildi.

