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Uzaktan eğitim sürecinde de ortak değerleri aktarmaya devam ediyorlar

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Osman Zeki Yücesan Ortaokulu, AB Bakanlığı’na bağlı Ulusal Destek Servisi tarafından yürütülen eTwinning kapsamında uyguladığı ’Think,Design,Play,Edit’ (Düşün,Tasarla,Oyna,Düzenle) projesiyle değerler eğitimi konularını senaryolara dönüştürüyorlar.Proje hakkında bilgi veren İngilizce Öğretmeni Şahfer Köşker, Ekim ayında aynı okuldan Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni Saniye Elmaağaç projeye başladıklarını; Romanya, Azerbaycan gibi Avrupa ülkeleriyle birlikte yürüttükleri projeyle kültürel iletişim ve aktarımda zaman ve mekan birlikteliğini hedeflediklerini belirtti.

Uzaktan eğitim sürecinde de ortak değerleri aktarmaya devam ediyorlar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Osman Zeki Yücesan Ortaokulu, AB Bakanlığı’na bağlı Ulusal Destek Servisi tarafından yürütülen eTwinning kapsamında uyguladığı ’Think,Design,Play,Edit’ (Düşün,Tasarla,Oyna,Düzenle) projesiyle değerler eğitimi konularını senaryolara dönüştürüyorlar.
Proje hakkında bilgi veren İngilizce Öğretmeni Şahfer Köşker, Ekim ayında aynı okuldan Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni Saniye Elmaağaç projeye başladıklarını; Romanya, Azerbaycan gibi Avrupa ülkeleriyle birlikte yürüttükleri projeyle kültürel iletişim ve aktarımda zaman ve mekan birlikteliğini hedeflediklerini belirtti. Projeleri kapsamında öğrencilerin aylık belirledikleri bir değer konusunda çevrelerini gözlemleyip, bunu senaryoya dönüştürdükleri ve kendi hazırladıkları senaryolarını sahnelediklerini vurgulayan Şahfer Köşker, bu sayede proje tabanlı öğrenme metodunu derslerine başarıyla uyguladıklarını belirtti. Uzaktan eğitimin sürecinde de projenin devam ettiği, belirlenen ’Temizlik,Güven ve Mutluluk’ konularına vurgu yapılarak, bu süreçte temizliğin önemi, internet güvenliği ve yarınlara umutlu bakabilmek için nasıl mutlu kalabiliriz konularında ortak ülkelerle videolar çekip değerler eğitimi konularına vurgu yapmaya devam ettiklerini vurguladı.
Okul Müdürü Suat Koç ise, 21. yüzyıl eğitim amaç ve hedefleri için öğrencilerin farklı kültürlerle etkileşime geçmelerinin onların akademik başarıları yanında sosyal ve kültürel birikimlerini de artırdığını belirtti. Proje sayesinde İngilizce dersine ilginin ve yabancı dili kullanmanın arttığını da belirten Koç, gelecek yıl okullarının farklı projelerle daha büyük hedeflere ulaşması için çalışacaklarını söyledi.

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Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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