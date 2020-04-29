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Uzaktan eğitimde çevrimiçi seminer

MALATYA HABERLERİ  | 29.04.2020 16:20 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi’nde uzaktan eğitim mesleki gelişim çalışmaları kapsamında “Uzaktan eğitimde öğrenme ortamı tasarımı” başlıklı bir çevrimiçi seminer verilecek.İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi Dr.

Uzaktan eğitimde çevrimiçi seminer

Malatya İnönü Üniversitesi’nde uzaktan eğitim mesleki gelişim çalışmaları kapsamında “Uzaktan eğitimde öğrenme ortamı tasarımı” başlıklı bir çevrimiçi seminer verilecek.
İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi Dr. Olgun Sadık hocamız, yüksek lisans ve doktora eğitimini Indiana Üniversitesi Öğretim Teknolojileri alanında tamamlamış ve 10 yılı aşkın bir süredir gerek yurtdışında gerek ülkemizde uzaktan eğitim dersleri vermektedir” denildi.
Üniversitenin tüm öğretim elemanlarının seminere davetli olduğunun belirtildiği açıklamada, seminerin 1 Mayıs günü saat 15,00’de Google Meet Adresi https://meet.google.com/roz-ewba-mzu linkinden takip edilebileceği vurgulandı.
Açıklamanın son bölümünde, “Seminere erişmek için üniversite e-posta adresi ve şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir. Üniversitemiz hesabı ile giriş yapmayanlar seminere kabul edilmeyecektir.
Giriş yaptıktan sonra Hemen Katıl butonuna tıklamadan önce kamera ve mikrofonun kapatılması gerekmektedir. Seminere bağlantı sağlamak için hazırlanan yardımcı döküman incelenebilir” ifadeleri kullanıldı.

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