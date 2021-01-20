Uzaktan eğitime katılabilmeleri için öğrencilere tablet dağıtıldı

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde kaymakamlık tarafından öğrencilere tablet dağıtımı yapıldı.

Yenipazar Kaymakamlığı tarafından dünya genelinde yaşanan Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinden sonra, öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla tablet dağıtımı yapıldı. Bilgisayar ya da tableti olmadığı için EBA, EBA TV, Uzaktan Eğitim çalışmaları ve canlı derslere katılamayan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen tabletler Kaymakam Mehmet Ali İmrak tarafından öğrencilere dağıtıldı.

