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Uzaktan eğitime katılamayan 2 bin öğrenciye tablet dağıtıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.12.2020 16:17 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi’nin eğitim konusundaki çalışmaları kapsamında uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere 2000 adet tablet dağıtımı tamamlandı.

Pamukkale Belediyesi’nin eğitim konusundaki çalışmaları kapsamında uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere 2000 adet tablet dağıtımı tamamlandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmasına gönlümüz razı olamaz” dedi.

Pamukkale Belediyesi eğitim konusunda önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Korona virüsle mücadele kapsamında okullar kapalı olurken dersler uzaktan eğitimle gerçekleşiyor. Pamukkale Belediyesi, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce uzaktan eğitime hiç katılamayan öğrencileri belirlenmesinden sonra 2 bin öğrenciye tablet dağıtmaya karar vermişti. Bu konuda gerekli girişimler yapılırken, tabletler geçen haftadan itibaren dağıtılmaya başlatıldı. Ekipler uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerin evlerine kadar giderek tabletleri teslim etti. Yaklaşık 1 hafta sonunda 2 bin adet tablet çocuklara ulaştırılmış oldu.

"Ekipler öğrenci kardeşlerimizin evlerine giderek tabletleri teslim etti"
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geleceğimizin teminatı olan çocukların eğitimi için gereken ne varsa yaptıklarını ifade ederek, “Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü uzaktan eğitime hiç katılmayan 2 bin öğrenciyi tespit etti. Biz de bu öğrencilerimizin derslerinden geri kalmaması için harekete geçerek tablet temin ettik. Ekiplerimiz 1 hafta gibi kısa bir sürede öğrenci kardeşlerimizin evlerine giderek tabletleri teslim etti. Öğrencilerimize bu tabletler hayırlı olsun. Biz tabletleri dağıtınca tüm sorunlar bitmedi. Pamukkaleli vatandaşlarımıza önerim evlerinde kullanmadıkları tablet, laptop ya da bilgisayar varsa çevresinde uzaktan eğitime erişemeyen kardeşlerimize vererek büyük bir manevi huzur yaşayabilir. Günümüzde bir çocuğa tablet ya da bilgisayar vermek bir okul yaptırmak kadar önem kazandı” dedi.

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