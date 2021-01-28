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Uzaktan eğitimi fırsata çevirip ailesinin yardımıyla kaz çiftliği kurdu

28.01.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Uzaktan eğitimi fırsata çevirip ailesinin yardımıyla kaz çiftliği kurdu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Ahmet Raşit Öztürk (27), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle devam eden uzaktan eğitimi fırsata çevirip kurduğu kaz çiftliği sayesinde iş hayatına atıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) İşletme Bölümü son sınıf öğrencisi Öztürk, uzaktan eğitim nedeniyle evde geçen zamanını değerlendirmek için farklı iş arayışına girdi.

Yaklaşık 3 ay önce ailesinin de desteğini alarak Çamsarı Mahallesi'nde 200 kazla çiftlik kurmaya karar veren Öztürk, kısa sürede hayvanlarının sayısını 2 katına çıkardı.

Öztürk, çevrim içi eğitimden kalan zamanını kaz çiftliğinde geçirmeye ve işletmesini büyütüp hayvanlarını yurt dışına pazarlamayı hedefliyor.

Çok sevdiği gitarıyla hayvanlarına müzik de çalan Öztürk, melodilerin kazlarına iyi geldiğini düşünüyor.

- "Gitar sesi hem beni hem kazları rahatlatıyor"

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecini fırsata çevirmek için farklı arayışlara girdiğini ve bu vesileyle kaz üretmeye başladığını anlattı.

Yaklaşık 200 kazla başladığı çiftlikte hayvan sayısını arttırdığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitim süreci içerisinde bir şeyler yapmam gerektiğini düşünerek bazı girişimler yaptım. Önceleri küçükbaş hayvancılıkla uğraşmak istedim sonra Antalya'daki bir arkadaşımın önerisiyle kaz işini yapmaya karar verdim. Kaz üreticiliği yapmanın matematiği daha çok hoşuma gitti ve Kırıkhan'da bir tesis kurarak kaz üreticiliği yapmaya başladım. Şu anda 400 hayvanım var."

Öztürk, kaz çiftliğinde sıkıldığı zaman gitar çaldığını ve bunun da hayvanlarının üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu düşündüğünü anlatarak, "Gitar çaldığımda fark ettim ki kazlar seslerini kesiyorlar bazen de gitarın ritmine göre bana eşlik ederek bağırıyorlar. Bunu her gün yapmaya başladım, gün içerisinde gitarımı çadıra girip çalıyorum, bu hem beni hem kazları rahatlatıyor." dedi.

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