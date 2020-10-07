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Uzaktan eğitimle vatandaşlara reyhani oyununu öğretiyor

MARDİN HABERLERİ  | 07.10.2020 09:55 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe İlçe Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olan Mehmet Sait Kaya, yıllardır yüz yüze binlerce gence halk oyunlarını öğretti.

Mardin’in Kızıltepe İlçe Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olan Mehmet Sait Kaya, yıllardır yüz yüze binlerce gence halk oyunlarını öğretti. Kaya, korona virüs yüzünden şimdi de hazırladığı eğitim videoları ile Türkiye’nin farklı illerindeki vatandaşlara uzaktan eğitim ile reyhani eğitimi veriyor.
Kızıltepeli Mehmet Sait Kaya, 20 yıldan daha fazla bir süredir Kızıltepe Halk Eğitim Merkezinde halk oyunları eğitmenliğini yapıyor. Kaya, bu süre zarfında binlerce gence halk oyunlarını öğretti. Korona virüs sebebiyle yüz yüze eğitim veremeyen Kaya, şimdi de kendi evinde çocuklarıyla hazırladığı eğitim videolarını sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. İsteyen vatandaşlar buradaki videolardan eğitim alabiliyor. Şimdiden Kaya’nın hazırladığı eğitim videosu sayesinde Yozgat ve Bursa’dan 3 kişi Mardin yöresine özgü olan reyhani oyununu öğrendi. Eğitimini tamamlayan vatandaşlar da kendi oyun videolarını çekip Kaya’ya gönderiyor.

"Pandemiden dolayı bütün kurslarımız durdu"
Yüz yüze eğitim veremediği için eğitim videoları hazırladığını kaydeden Kaya, "Halk oyunları öğretmenliğini 25 yıldır Kızıltepe Halk Eğitim Merkezinde yürütüyorum. Pandemiden dolayı bütün kurslarımız durdu. Her şeyin durduğu gibi kurslar da durdu. Bir şekilde insanlara ulaşmak istiyorduk. Reyhanimiz de çok sevilmişti. Çocuklarım ile uzaktan eğitimle Mardin’in en sevilen oyunundan başlayalım dedik. Ufak ufak eğitim videoları yaptık. Sanal alemde hesaplarımızda paylaştık. Her ilden isteyen değerli dostlarımıza da özelden yolladık. Onlar da çalışıyorlar, öğreniyorlar. Ufak ufak videolar yapıp bize geri dönüşler sağlıyorlar" dedi.
Projelerinin bir haftadır sürdüğünü ifade eden Kaya, "Bursa’dan bir video geldi, gelin ve damadın iki gün önce düğünleri olmuş. Yozgat’tan bir geri dönüş yapıldı. Genç bir kızımız en güzel şekilde oynamış. Bu bizim için gurur verici bir şey" diye konuştu.

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