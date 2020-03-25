YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Uzaktan spor çağrısına Alaşehir’den cevap gecikmedi

Uzaktan spor çağrısına Alaşehir’den cevap gecikmedi

MANİSA HABERLERİ  | 25.03.2020 14:35 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların spor yapması için harekete geçen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" sloganı doğrultusunda uzaktan spor eğitimlerini başlatırken çağrıya duyarsız kalmayan Karate Milli Takımı ve Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı Antrenörü Bilal Gültekin’in öncülüğünde Alaşehirli çocuklar antrenmanlarına evlerinde başladı.Korona virüs tedbirleri sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların spor yapması için harekete geçen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" sloganı doğrultusunda uzaktan spor eğitimlerine başladı.

Korona virüs tedbirleri sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların spor yapması için harekete geçen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" sloganı doğrultusunda uzaktan spor eğitimlerini başlatırken çağrıya duyarsız kalmayan Karate Milli Takımı ve Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı Antrenörü Bilal Gültekin’in öncülüğünde Alaşehirli çocuklar antrenmanlarına evlerinde başladı.
Korona virüs tedbirleri sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların spor yapması için harekete geçen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" sloganı doğrultusunda uzaktan spor eğitimlerine başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, vatandaşların spordan kopmamaları gerektiğini söyleyerek, Manisalıları evde spor egzersizi yapmaya davet etti.
‘Evde kal hareketsiz kalma’ sloganından yola çıkan Karate Milli Takımı ve Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı Antrenörü Bilal Gültekin de Alaşehirli çocuklara çağrıda bulunarak antrenmanlarını evlerinden takip etmelerini istedi.
Gültekin yaptığı açıklamada, “Sayın velilerimiz evinde kal Türkiye çağrısına uyum sağlayan öğrencilerimizin akşama kadar televizyon ya da cep telefonunda vakit kaybetmektense çocuklarımızı harekete geçirmek için güzel bir çalışma yapalım istedim. Bulundukları yerlerde antrenman videolarını ve resimlerinizi atarsanız içinden 5 adet seçeceğimiz fotoğrafların sahipleri Alaşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Akgül tarafından ödüllendirilecektir. Birinciye 150, ikinciye 125, üçüncüye 100, dördüncüye 75 ve beşinciye de 50 TL ödül verilecektir. Özellikle karate elbiseli fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.” dedi.
Öğrencilerin çalışmaya başlamadan önce kendilerini tanıtarak, “Evde kal sağlıklı kal Türkiyem çağrısına uyup antrenmanlarıma evde kaldığım yerden devam ediyorum. Sizleri de evde spor yapmaya davet ediyorum. İnşallah en kısa zamanda spor salonlarımıza kavuşmayı diliyorum.” metnini okuması gerektiğini kaydeden Gültekin en kısa zamanda spor salonlarına kavuşabilme dileğiyle tüm vatandaşları evde spor yapmaya davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kozan Belediyesine barınak cezası

Kozan Belediyesine barınak cezası

Hastane bahçesi dezenfekte edildi

Hastane bahçesi dezenfekte edildi

Manisa Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
13:21
İkindi
16:50
Akşam
19:34
Yatsı
20:51

İlginizi Çekebilir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden koronavirüs açıklaması:

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden koronavirüs açıklaması:

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.