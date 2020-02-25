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Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıstan 1’i tutuklandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.02.2020 17:55 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilerek durdurulan B.K., A.A., ve İ.G., isimli 3 kişinin üst araması yapıldı.

Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıstan 1’i tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilerek durdurulan B.K., A.A., ve İ.G., isimli 3 kişinin üst araması yapıldı. Gerçekleştirilen üst aramalarında tütüne enjekte edilmiş 11 gram bonzai ile 6 paket halinde toplam 6.2 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken şahıslar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemleri tamamlanan ve daha sonra adliyeye sevk edilen B.K., A.A., ve İ.G., isimli şahıslardan B.K., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken A.A., ve İ.G., ise serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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