Üzerinden uyuşturucu, aracından kurusıkı tabanca çıktı

Kütahya’da durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta bulunan şahsın yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin, araç aramasında ise 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince Gaybiefendi Mahallesi Samet Varlı Parkı civarında yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta bulunan yolcu F.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet payp ve bir miktar metamfetamin, araç aramasında ise 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli F.A. ile beraberindeki O.K. ve A.O.G. isimli şahıslar ve ele geçirilen madde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şahıslara ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlalinden cezai işlem uygulandı.

