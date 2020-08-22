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Üzerine ağaç devrilen işçi hayatını kaybetti

EDİRNE HABERLERİ  | 22.08.2020 18:00 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesindeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan işçinin üzerine ağaç devrildi.

Üzerine ağaç devrilen işçi hayatını kaybetti

Edirne’nin Keşan ilçesindeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan işçinin üzerine ağaç devrildi. Üzerine ağaç devrilen işçi, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Olay, Keşan’da bulunan radyolink yolu, Kaletepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan ağaçları kesim işlerini yapan ekipler ile birlikte çalışan R.Ö. (61), ağaç kesimi yapıyordu. Alandaki daha önceden belirlenmiş ağaçları kesmeye başlayan işçinin çalıştığı sırada kestiği bir araç üzerine düştü. R.Ö. aldığı darbe ile birlikte ağır yaralandı. Durumu fark eden çevredekilerin, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk belirlemelerde ağacın üzerine devrildiği sırada olay yerinde hayatını kaybettiğinin tespit edilmesi ardından R.Ö., Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sonrasında ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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