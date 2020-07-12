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Üzerine dolap düşen çocuk yaralandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.07.2020 13:36 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, üzerine elbise dolabı devrilen küçük çocuk yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2140 Sokak içerisinde ikamet eden 6 yaşındaki Selma K’nın üzerine elbise dolabı devrildi.

Üzerine dolap düşen çocuk yaralandı

Adıyaman’da, üzerine elbise dolabı devrilen küçük çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2140 Sokak içerisinde ikamet eden 6 yaşındaki Selma K’nın üzerine elbise dolabı devrildi. Devrilen dolap altında kalan ve ailesi tarafından kurtarılan çocuk için 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Üzerine dolap düşen çocuk yaralandı

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