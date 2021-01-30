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Üzerine sıcak su dökülen çocuk, karla kaplı yolda sırtta taşınarak ambulansa ulaştırıldı

30.01.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Üzerine sıcak su dökülen çocuk, karla kaplı yolda sırtta taşınarak ambulansa ulaştırıldı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Örenağlı köyünde, üzerine sıcak su dökülmesiyle kolundan yaralan Mehmet Ali Baran’a, karlı yolda ulaşamayan sağlık ekipleri, Baran’ı bir kilometre sırtında taşıyarak ambulansa yetiştirdi.Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yolu kapanan Örenağıl köyü Kömürcü mezrasında yaşayan 6 yaşındaki Mehmet Ali Baran’ın koluna sıcak su döküldü.

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Örenağlı köyünde, üzerine sıcak su dökülmesiyle kolundan yaralan Mehmet Ali Baran’a, karlı yolda ulaşamayan sağlık ekipleri, Baran’ı bir kilometre sırtında taşıyarak ambulansa yetiştirdi.
Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yolu kapanan Örenağıl köyü Kömürcü mezrasında yaşayan 6 yaşındaki Mehmet Ali Baran’ın koluna sıcak su döküldü. Kolunda yanıklar oluşan 6 yaşındaki Mehmet Ali’nin yakınları, 112 acil sağlık ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Karla kaplı olan mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, ilçe şantiye şefliği ekiplerinden yarım talebinde bulundu. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla yolu açılan mezraya ulaşan sağlık ekipleri, 1 kilometrelik patika yolda Baran’ı sırtında taşıyarak ambulansa yetiştirdi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardında Sason’da hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Baran’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Üzerine sıcak su dökülen çocuk, karla kaplı yolda sırtta taşınarak ambulansa ulaştırıldı

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