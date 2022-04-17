YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

17.04.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, taş yüklü kamyonun hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çulpara köyü mevkisinde, H.K. (59) yönetimindeki 05 RC 613 plakalı kamyon ile Cemal Dokuyan'ın kullandığı 19 NE 286 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Taş yüklü kamyon, üzerine devrildiği araçla birlikte şarampole sürüklendi.

Kazada, kamyon kasasında bulunan taşlar da hafif ticari aracın içine doldu.

Hafit ticari aracın sürücüsü Dokuyan, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Kibar Dokuyan ile kamyon şoförü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli imam felçli eşine sevgi ve özenle bakıyorEmekli imam felçli eşine sevgi ve özenle bakıyor
Kocaeli'de bir öğretmen evinde ölü bulunduKocaeli'de bir öğretmen evinde ölü bulundu
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat ettiCumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 17 Nisan Pazar

İmsak
04:17
Sabah
05:49
Öğle
12:41
İkindi
16:25
Akşam
19:24
Yatsı
20:50
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı

Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.