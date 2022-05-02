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Üzerine televizyon devrilen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

02.05.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üzerine televizyon devrilen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Samsun'un Asarcık ilçesinde üzerine tüplü televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akyazı Mahallesi Maraş Sokak'ta evinde oyun oynayan Kumsal Koncaer'in (2) üzerine tüplü televizyon devrildi.

Ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesine götürülen Koncaer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Koncaer'in cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

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