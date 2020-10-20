YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Üzerine yıldırım düşen dana telef oldu

Üzerine yıldırım düşen dana telef oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.10.2020 09:32 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında üzerine yıldırım düşen bir büyükbaş hayvan telef oldu.Denizli’de sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Üzerine yıldırım düşen dana telef oldu

Denizli’nin Çal ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında üzerine yıldırım düşen bir büyükbaş hayvan telef oldu.
Denizli’de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Bu yağışlardan en çok etkilenen ilçelerin başında da Çal ilçesi yer alıyor. Gök gürültü sağanak yağış ve arkasından gelen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı özellikle çiftçi ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşları olumsuz yönde etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ekili arazilerde hasara yol açarken, araçlar ve güneş enerji sistemleri de hasar gördü.
Bunun yanı sıra gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım düşmesi sonucu, İsmailler Mahallesinde bir dana telef oldu. Cengiz Aytekin isimli vatandaşa ait olan dana, tam başına düşen yıldırım sonucu olduğu yerde öldü.
Dananın telef olduğunu yağmur yağışı etkisini azaldığında besihanesine gittiğinde gören Cengiz Aytekin, büyük üzüntü yaşadı. Yaklaşık 17 canlı hayvanın bulunduğu besihane de sadece bir hayvanın telef olması ise tek teselli oldu. Dananın yağmur esnasında dolaşmak için dışarıya çıktığı an yıldırımın düştüğü ve telef olduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Amedspor’da zonguldak alarmı
Amedspor’da zonguldak alarmı
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Payas’ta korona denetimi ve motosiklet uygulaması
Payas’ta korona denetimi ve motosiklet uygulaması
Üsküdar yeni bir ÜSMEK’e daha kavuştu
Üsküdar yeni bir ÜSMEK’e daha kavuştu
Arzu Erdem Erzurum esnafının sorunlarını dinledi
Arzu Erdem Erzurum esnafının sorunlarını dinledi
Başkan Çiğdem, muhtarlar ile buluştu
Başkan Çiğdem, muhtarlar ile buluştu

Denizli Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:10
Öğle
12:53
İkindi
15:57
Akşam
18:27
Yatsı
19:43

Denizli Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Esin Eczanesi
Merkezefendi
Özgen Eczanesi
Merkezefendi
Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Turunç Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı
Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu
Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
Denizli’de kurallara uymayan ve vaka tespit edilen işletmeler cezalandırılacak
Denizli’de kurallara uymayan ve vaka tespit edilen işletmeler cezalandırılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.