YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Uzlaşma Komisyonu arazi anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için tarafları dinledi

Uzlaşma Komisyonu arazi anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için tarafları dinledi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.08.2020 16:52 | Son Güncelleme

Muş ile Diyarbakır’ın Kulp ilçe sınırında bulunan araziler üzerinde hak iddia eden vatandaşların arazi uyuşmazlığını çözüme kavuşturmak için valiliklerce görevlendirilen uzlaşma komisyonu tarafları dinledi.Muş ili sınırları içerisinde bulunan Moray üst bölgesinde gerçekleştirilen uzlaşma toplantısına, Uzlaşma Komisyonuna Başkanlık eden Muş Vali Yardımcısı İdris Akça, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Kulp İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Yılık ile arazi üzerinde hak iddia eden taraflar katıldı.

Uzlaşma Komisyonu arazi anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için tarafları dinledi

Muş ile Diyarbakır’ın Kulp ilçe sınırında bulunan araziler üzerinde hak iddia eden vatandaşların arazi uyuşmazlığını çözüme kavuşturmak için valiliklerce görevlendirilen uzlaşma komisyonu tarafları dinledi.
Muş ili sınırları içerisinde bulunan Moray üst bölgesinde gerçekleştirilen uzlaşma toplantısına, Uzlaşma Komisyonuna Başkanlık eden Muş Vali Yardımcısı İdris Akça, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Kulp İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Yılık ile arazi üzerinde hak iddia eden taraflar katıldı. Uzlaşma Komisyonu, Muş ili sınırları içerisinde bulunan Moray üst bölgesinde bulunan araziler üzerinde hak iddia eden vatandaşların arazi uyuşmazlığını çözüme kavuşturmak için tarafları dinledi. Adilane bir ortamda görüşmelerin gerçekleştiğini, gerekli incelemelerin yapıldığını dile getiren uzlaşma komisyonununca, tarafların sözlü beyanları,arazi ile ilgili belge ve kayıtların titizlikle incelendikten sonra herhangi bir hak mahrumiyetine mahal vermeden en kısa sürede çözümlenip karara bağlanacağı ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:02
Sabah
05:31
Öğle
12:28
İkindi
16:12
Akşam
19:15
Yatsı
20:38

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.