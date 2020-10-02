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Uzm. Dr. Azar, “Maske takmayanlardan uzak durun"

ELAZIĞ HABERLERİ  | 02.10.2020 09:39 | Son Güncelleme

Maske kullanımının önemine değinen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

Maske kullanımının önemine değinen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail Azar, kamuya açık alanlarda maske takmayan kişilerden uzak durulması gerektiğini söyledi.
Medical Park Elazığ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Cebrail Azar ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsa Altın, koronavirüse yakalanan veya hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen vatandaşları dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarıda bulundu.
Covid-19 testlerinin birbirine karşı üstünlüklerinin olmadığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Cebrail Azar, “Önemli olan zamandır. Hastada öksürük, nefes darlığı olunca tomografi burada çok önemlidir. İsterse testler negatif çıksın. Çünkü testleri negatif olduğu halde koronavirüs olan pozitif hastalarımız var. O yüzden şikâyetleri uyan hastalar testimiz negatif diye hemen rehavete kapılmasın. Hala, kendilerinin korona olabileceklerini bilsinler ve ona göre uzman hekime başvurup tanılarını kesinleştirmeleri lazım” dedi.
Özellikle maskesiz olan vatandaşlardan uzak durulması gerektiğini aktaran Dr. Azar, “Etrafımızda öksürüğü, ateşi, halsizliği ve düşkünlüğü olanlardan uzak durmak lazım. Bu insanların da mutlaka ilgili uzmanlara başvurmaları lazım ki tanılarını kesinleştirsinler. Hekim tarafından tomografi, PCR ve antikor testleri pozitif çıkan insanların artık hekimlerine güvenip, ona göre davranmaları gerekiyor. Tedbirlere uymazlarsa ailelerini, çevrelerine, toplumu ve gittikleri hastanedeki hastaları da risk altına atarlar. Kendileri hastalığı hafif ya da ağır bir şekilde geçirirken bulaştırdıkları insanlar hayatlarını kaybedebilirler” diye konuştu.
Covid-19 hastalığı şikâyetlerinin başladıktan sonra en az 3-4 hafta boyunca devam ettiğine dikkat çeken Azar, “Covid-19 pozitif olan insanlar hastalığı bu süreçte bulaştırır. O yüzden mutlak surette ilk iki haftası kesin olmak şartıyla karantina uygulanmalıdır. Sonraki zamanda eğer test sonucu negatif bile olsa mutlaka maskesiz dışarı çıkmamaları lazım. Bu noktada hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Çünkü bu toplumsal bir sorumluluktur. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Mutlaka maske, mesafe ve temizlik tedbir kurallarına uyalım” ifadelerini kullandı.
İç Hastalıkları Uzmanı İsa Altın ise Covid-19’un diğer hastalıklarla birlikte hayati risk oluşturduğunu, bu nedenle bilim kurulunun yayınladığı kararlara riayet edilmesi gerektiğini dile getirdi.

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