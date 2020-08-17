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Uzm. Dr. Başar: “Alerjik hastalıklara tanı konulması deneyim gerektirir”

SAMSUN HABERLERİ  | 17.08.2020 17:03 | Son Güncelleme

Dermatoloji ve Kozmetik Uzmanı Uzm.

Uzm. Dr. Başar: “Alerjik hastalıklara tanı konulması deneyim gerektirir”

Dermatoloji ve Kozmetik Uzmanı Uzm. Dr. Hüseyin Başar alerjik rahatsızlıklarda gereksiz tanı ve tedavinin ciddi sağlık sorunları oluşturabileceğine değinerek, "Tedavi süreci uzman ve deneyimli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir” dedi.
Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Dermatoloji ve Kozmetik Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, sıklıkla rastlanan alerji konusunda bilgiler vererek, "Etrafımızda ve vücudumuzda yer alan alerjik sonuçlar doğuran maddelere ‘alerjen’ denir. Alerji ise bağışıklık sistemimizin bu maddelere karşı göstermiş olduğu tepkidir. Günlük yaşantımızda alerji kelimesini sıklıkla kullanmaktayız. Buradan da yola çıkarak alerjik hastalıkların günümüzde en sık rastlanan hastalıkların başında geldiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.
Yanlış tedavinin kalıcı sorunlar bırakabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Başar, “Alerjik tepkimeler sonucu vücutta ortaya çıkan sonuçlar hafif olabileceği gibi yaşamı tehdit edebilecek şekilde de olabilir. Nefes darlığı, kaşıntı, kızarıklık, hapşırma, burunda akıntı ve öksürük, dudak ve göz hizasında şişkinlik, bayılma gibi birçok belirti ortaya çıkabilmektedir. Eğer bu belirtiler görülüyorsa alerjik bir durum söz konusu olabilir. Eğer yanlış bir tedavi uygulanırsa, hastanın ilerleyen süreci için kalıcı sorunlara yol açabilir. Bu nedenle Uzman ve deneyimli hekimler tarafından tanı ve tedavi sürecinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.
Alerjiyi deneyim gerektiren bir sağlık sorunu olarak tanımlayan Uzm. Dr. Başar, “Alerjik hastalıklara tanı konulması deneyim gerektirir. Kimi zaman kendinde alerjik hastalık olduğunu düşünenlerin yanıldıklarını yanlış tanı yüzünden gereksiz yere tedavi aldıklarını ya da hayatlarını kısıtladıklarını görmekteyiz. Bu nedenle mutlaka uzman doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir ve tedavi süreci dikkatli takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.

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