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Uzm. Dr. Melek Küçük: “Elleri dezenfekteden sonra nemlendirici kullanın”

SAMSUN HABERLERİ  | 04.04.2020 18:02 | Son Güncelleme

Dermatoloji bölümünden Uzm.

Uzm. Dr. Melek Küçük: “Elleri dezenfekteden sonra nemlendirici kullanın”

Dermatoloji bölümünden Uzm. Dr. Melek Küçük, “Ellerimizi sık yıkadığımızda sabun deterjan ve dezenfektanlar ellerimizin koruyucu bariyer tabakasını bozar. Bunu önlemenin yolu ellerimizi yıkadıktan sonra yağ bazlı nemlendirici ile nemlendirmemiz olacaktır” dedi.
Medicana Samsun Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Melek Küçük korona virüsüyle mücadelede el hijyeni sağlarken sabun ve dezenfektanların cilde zarar vermesini engellemek adına önerilerde bulundu.
El Hijyeni ve sonrasında bakımın nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler veren Melek Küçük, “Son günlerde yaşadığımız korona virüsü enfeksiyonu nedeniyle özellikle el ve vücut dezenfeksiyonu önemli bir hal almıştır. Ellerimizi sık sık en az 20 saniye boyunca sabunla yıkamak veya dezenfektan kullanmak virüsle mücadelenin en önemli basamağıdır. Fakat ellerimizi sık yıkadığımızda sabun deterjan ve dezenfektanlar ellerimizin koruyucu bariyer tabakasını bozar ve ellerimiz kurumaya başlar. Daha sonraki aşamalarda ise kızarıklık çatlamalar içi su dolu kabarcıklar gibi egzematöz görünüm ve döküntüler oluşur. Bunu önlemenin yolu ellerimizi yıkadıktan sonra yağ bazlı nemlendirici ile nemlendirmemiz olacaktır. Özellikle elimizi yapılandırmak için yatmadan önce nemlendiricimizi yoğun sürüp şeffaf bir eldiven giyip yatabiliriz” diye konuştu.
Hassas cilde sahip olanlar içinde öneriler veren Uzm. Dr. Küçük, “Çok hassas daha önce alerjik egzema sorunu olan kişilerin elini sabun yerine deterjan içermeyen hassas cilt temizleyicisi ile temizleyip, yoğun atopik ciltler için olan nemlendiricilerden kullanması gerekir. Dezenfektan ve kolonya çok zorda kalmadıkça kullanmamasını tavsiye ederiz. Ellerinde vücudunda sık yıkamaya ve deterjan dezenfektan kullanımına bağlı gelişen egzemalarda sonraki dönemlerde çatlaklar oluşur. Çatlaklar ileri boyuta gelip derinleşirse bu bölgelerden kolaylıkla enfeksiyon girişi olabilmektedir. Bu nedenle egzeması olan kişilerin bir dermatoloji uzmanına başvurup tedavi alması gerekmektedir” şeklinde konuştu.
Ev hijyeni hakkında da konuşan Küçük, “Ayrıca ev temizliğinde de kullandığımız çamaşır suyunu deterjanı ellerimize direkt temas ettirmeden eldivenle kullanmalıyız. Deterjanları çamaşır suyunu temizlik esnasında saf halinden çok sulandırarak kullanmak cildimizi ve vücudumuzu alerjik reaksiyonlara karşı korur” sözlerini kullandı.

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