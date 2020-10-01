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Uzm. Dr. Ömer Aydın Yıldırım HATEM’de

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.10.2020 11:49 | Son Güncelleme

Hekim kadrosu ve branşlar konusunda her geçen gün güçlenmeye devam eden Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm.

Uzm. Dr. Ömer Aydın Yıldırım HATEM’de

Hekim kadrosu ve branşlar konusunda her geçen gün güçlenmeye devam eden Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ömer Aydın Yıldırım’ı bünyesine kattı.
Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Uzm. Dr. Yıldırım’ın ‘Şeker Hastalığı (Diabates Mellitus) , hipertansiyon , troid hastalıkları , kan hastalıkları , kolesterol , sindirim sistemi hastalıkları , romatizmal hastalıklar , metabolik sendrom (Kolesterol yükseklikleri , gut hastalığı , karaciğer yağlanması ve diğer metabolizma hastalıkları) , hormon ve hormonla ilişkili hastalıklar , böbrek ve böbrek yetmezliği ile ilişkili hastalıklar , kronik yorgunluk sendromu ve ilişkili durumların tanı ve tedavisitıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer alıyor. Tecrübeleri ve mesleki becerileri ile adından sıkça söz ettiren Dr. Ömer Aydın Yıldırım, iyi derecede İngilizce biliyor. Uluslararası ve ulusal alanda birçok kongreye, kursa ve eğitime katıldı.
Uzm. Dr. Ömer Aydın Yıldırım
1981 yılında Gaziantep’te doğan Dr. Yıldırım, ilk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 - 2009 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ihtisas eğitimini tamamladı. Uzmanlık eğitimi sonrasındaPazarcık Devlet Hastanesi’nde ve Gaziantep’te özel bir hastanede görev yapmış olan Uzm. Dr. Ömer Aydın Yıldırım , mesleki çalışmalarına 2020 yılından itibaren Özel Hatem Hastanesi’nde devam etmektedir.

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