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  4. Uzm. Dr. Songül Sağlam Zor: “Kaşınıyorsanız uyuz olabilirsiniz”

Uzm. Dr. Songül Sağlam Zor: “Kaşınıyorsanız uyuz olabilirsiniz”

VAN HABERLERİ  | 07.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Van Lokman Hekim Hayat Hastanesi Cildiye Uzmanı Uzm.

Uzm. Dr. Songül Sağlam Zor: “Kaşınıyorsanız uyuz olabilirsiniz”

Van Lokman Hekim Hayat Hastanesi Cildiye Uzmanı Uzm. Dr. Songül Sağlam Zor, özellikle kış aylarında salgın olan uyuz hastalığının toplu yaşam alanlarında daha kolay yayıldığını belirterek, “Kaşınıyorsanız uyuz olabilirsiniz” dedi.
Uyuz hastalığının belirtileri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Songül Sağlam Zor, “Uyuz hastalığına gözle görülmeyecek kadar küçük parazitler sebep olur. Bu parazitler cildin içine girerek özellikle gece kaşıntısına neden olurlar. Tedavi için tüm ailenin kaşınmayan bireyler bile olsa aynı anda tedavi olması gerekir. Satın alınan giyecekler mutlaka yıkandıktan sonra giyilmelidir. Temas yoluyla bulaştığı için eller sık sık yıkanmalıdır. Kaşınan kişilerin mutlaka cildiye uzmanına muayene olması gerekmektedir. Uyuz belirtileri; gece kaşıntısı, tüm vücutta küçük kızarıklıklar, yaralar, kaşıntı izleri şeklinde görülür. Küçük çocuklarda daha ağır seyreder. Çocuklardaki uyuz belirtileri, tüm vücutta döküntü, el içi ve ayak tabanlarında yaralar şeklindedir. Tedavide giysiler, nevresimler, havlular yıkanmalı ve ütülenmelidir” dedi.

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