Uzm. Dr. Ubeydullah Dalmış: "Ciltteki lekelerin geçmesi için kombine tedaviler uygulanmalı"

Dermatoloji uzman Dr. Ubeydullah Dalmış, ciltteki lekelerin geçmesinde kombine tedavilerin daha çok işe yarayacağını söyledi.

Dermatoloji uzmanı Dr. Dalmış, ciltteki lekeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Leke tedavisinde en iyi sonucu almak adına kombine tedavilerin daha çok işe yarayacağını belirten Uzm. Dr. Dalmış, tek bir tedavi yerine lekenin tam anlamıyla geçmesi adına birkaç tedavinin birden uygulanması gerektiğini aktardı. Uzm. Dr. Dalmış, "Her şeyden önce, lekenin açılmasını sağlayacak türden lazer tedavilerine muhakkak yer verilmelidir. Bu noktada, dünyanın leke tedavisinde kullanmış olduğu en yeni teknoloji thulium lazerdir. Cilde mikron düzeyinde kanallar açması, bu yöntemin en belirgin özelliğidir. Bu sayede, lekeyi meydana getiren renk hücrelerinde travma oluşmaktadır. Vücut söz konusu travmayı tamir ederken melanositler küçülmektedir. Bu sayede, renk açılmaktadır. Thulim lazer tedavisinin tercih edilmesinin birçok sebebi bulunmaktadır. Hem iyileşme süresi kısadır hem de herhangi bir yan etkisi yoktur. Leke tedavisinde kullanılan bir diğer yöntem ise Q Switch lazer olmaktadır. Direkt olarak lekelerin üzerine uygulanmasıyla kısa sürede sonuç vermektedir. Bu sayede, lekeler hemen açılmaktadır. Ayrıca, daha parlak bir cildin varlığını mümkün kılmaktadır" dedi.