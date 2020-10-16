YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Uzm. Dr. Ubeydullah Dalmış: "Ciltteki lekelerin geçmesi için kombine tedaviler uygulanmalı"

Uzm. Dr. Ubeydullah Dalmış: "Ciltteki lekelerin geçmesi için kombine tedaviler uygulanmalı"

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.10.2020 11:07 | Son Güncelleme

Dermatoloji uzman Dr.

Uzm. Dr. Ubeydullah Dalmış: "Ciltteki lekelerin geçmesi için kombine tedaviler uygulanmalı"

Dermatoloji uzman Dr. Ubeydullah Dalmış, ciltteki lekelerin geçmesinde kombine tedavilerin daha çok işe yarayacağını söyledi.
Dermatoloji uzmanı Dr. Dalmış, ciltteki lekeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Leke tedavisinde en iyi sonucu almak adına kombine tedavilerin daha çok işe yarayacağını belirten Uzm. Dr. Dalmış, tek bir tedavi yerine lekenin tam anlamıyla geçmesi adına birkaç tedavinin birden uygulanması gerektiğini aktardı. Uzm. Dr. Dalmış, "Her şeyden önce, lekenin açılmasını sağlayacak türden lazer tedavilerine muhakkak yer verilmelidir. Bu noktada, dünyanın leke tedavisinde kullanmış olduğu en yeni teknoloji thulium lazerdir. Cilde mikron düzeyinde kanallar açması, bu yöntemin en belirgin özelliğidir. Bu sayede, lekeyi meydana getiren renk hücrelerinde travma oluşmaktadır. Vücut söz konusu travmayı tamir ederken melanositler küçülmektedir. Bu sayede, renk açılmaktadır. Thulim lazer tedavisinin tercih edilmesinin birçok sebebi bulunmaktadır. Hem iyileşme süresi kısadır hem de herhangi bir yan etkisi yoktur. Leke tedavisinde kullanılan bir diğer yöntem ise Q Switch lazer olmaktadır. Direkt olarak lekelerin üzerine uygulanmasıyla kısa sürede sonuç vermektedir. Bu sayede, lekeler hemen açılmaktadır. Ayrıca, daha parlak bir cildin varlığını mümkün kılmaktadır" dedi.

"Leke tedavisi sonucu için leke açıcı kremler kullanılmalı"
Uzm. Dr. Ubeydullah Dalmış, leke tedavisinde yüzde 100 sonuç almak için leke açıcı kremlerden de destek alınması gerektiğini vurgulayarak "Leke tedavisinin yüzde 100 başarılı sonuç vermesi adına leke açıcı kremler kullanılmalıdır. Bahsettiğimiz iki tedavi yöntemi de leke giderici kremlerle desteklenmelidir. Bilhassa lazer tedavisinin hemen ardından kullanılan leke açıcı kremler, daha derine işlemelerinden dolayı kısa sürede fayda sağlarlar. Tedavi yöntemlerinin haricinde leke tedavisinde tam anlamıyla başarılı olmak adına kişinin güneşten korunması şarttır. Ancak, hem işlem esnasında hem de işlemin bitmesinin ardından güneşten korunmak gerekir. Bu durumun önemini şu şekilde açıklayabiliriz. Leke tedavisi ne kadar başarılı olursa olsun, işlemin ardından güneşten korunulmadığı takdirde leke kısa süre içerisinde tekrar ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Mezitli’ye 3’üncü anaokulu yapılacak
Mezitli’ye 3’üncü anaokulu yapılacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak

Diyarbakır Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:22
Öğle
12:10
İkindi
15:17
Akşam
17:48
Yatsı
19:03
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Bağlar belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor
Bağlar belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.