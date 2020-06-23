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Uzman estetisyen Dalmış’tan ipek kirpik önerisi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 23.06.2020 13:29 | Son Güncelleme

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış, ipek kirpik uygulaması sayesinde bakışlarda farklı bir etki oluşturmanın mümkün olduğunu söyledi.Dalmış, bakışlarıyla dikkatleri üzerine çekmek isteyen ve günlük hayatın her noktasında farklı bir görünüme sahip olmayı hedefleyen kişilerin ipek kirpik tercih ettiğini söyledi.

Uzman estetisyen Dalmış’tan ipek kirpik önerisi

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış, ipek kirpik uygulaması sayesinde bakışlarda farklı bir etki oluşturmanın mümkün olduğunu söyledi.
Dalmış, bakışlarıyla dikkatleri üzerine çekmek isteyen ve günlük hayatın her noktasında farklı bir görünüme sahip olmayı hedefleyen kişilerin ipek kirpik tercih ettiğini söyledi. Kökten uca çarpıcı kirpiklerin özellikle sosyal medyada çok konuşulduğunu belirten Dalmış, “ABD vasıtasıyla tüm dünyaya yayılan ve film yıldızlarından tutun da sıradan insanlara kadar herkesin tercihi olan ipek kirpikler sayesinde kadınlar çevrelerindeki en dikkat çekici kişi olma şansına erişebilirler” dedi.

Uygulama kirpiğe zarar vermiyor
Kirpiğe herhangi bir zarar verilmeden işlemin gerçekleştirildiğini kaydeden Dalmış, konuşmasına şöyle devam etti:
“Kirpiklere hiçbir şekilde zarar vermeyen bu uygulama her yaştan insanın gözdesi haline geldi. Bu uygulama sayesinde insanların bakışlarına güç kazandırması söz konusu olmaktadır. Bunun yanı sıra, günün her anında, gözleri daha anlamlı ve çekici kılmaktadır. İpek kirpik uygulaması görüntüsü kadar dayanıklılığı ile de dikkat çekmektedir. Su, duş, egzersiz, ter, deniz ve havuz suyu, uyku gibi ortamlardaki baskıya ve sürtünmeye dayanıklı olan ipek kirpik farkını bakışlarıyla ortaya koymak ve karşı cinsi etkilemek isteyenlerin tercihi olmaya devam edecek gibi gözüküyor.”

İşlem 1 buçuk saat sürüyor
Saf ipekten imal edilen kirpik görünümüne sahip ince tüylerin kirpik diplerine eklendiğini vurgulayan Dalmış, “bu tüyler kişinin kendi kirpiklerinin diplerine özel medikal bir yapıştırıcı ile yapıştırılmaktadır. Uygulama sırasında ipek kirpiklerin doğal bir görünüme sahip olmasına çok dikkat ediliyor. Bunun için, 8-15milimetre uzunluğundaki kalınlığı ve şekli farklı olan kirpiklerden en uygun olanlar tercih ediliyor. Buna ek olarak, ipek kirpik uygulaması, yaklaşık 1.5 saat sürüyor. Bu uygulama çoğu kişi tarafından yaptırılıyor. Bu kirpik türleri hafifliği nedeniyle kullanımı da oldukça rahattır. Bu kirpikler ile kişilerin günlük hayatına devam etmesinde hiçbir sıkıntı yaşanmaz” diye konuştu.

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