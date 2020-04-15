Uzman Klinik Psikolog Malas: "Çocuklara kendi kaygı ve korkularımızı yansıtmayalım"

Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, zorunlu tatil döneminde çocukların ebeveynlerini örnek aldıklarını belirterek, “Çocuklara kendi kaygı ve korkularımızı yansıtmayalım. Çocukların bu süreçle ilgili ne hissettiklerini konuşmaları için onları cesaretlendirelim” dedi.

Medicana Konya Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, psikolojik olarak herkesin zorlandığı bu dönemde çocukların bunaldığını, onların da bu süreçte ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi. Bu yüzden çocukların büyüklerin tepkilerini izlediklerini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, “Çocukların ebeveynlerini model aldıklarını unutmayalım ve onlara karşı toleranslı davranmaya çalışalım. Çocuklara kendi kaygı ve korkularımızı yansıtmayalım. Çocukların bu süreçle ilgili ne hissettiklerini konuşmaları için onları cesaretlendirelim” ifadelerini kullandı.

“Alışmaları için onlara süre verin”

Evin okula dönüşmesinin çocuklar için anlaşılması zor olabileceğini anlatan Uzman Klinik Psikolog Malas, “Çünkü çocukların hareket alanlarının kısıtlanması durumuyla ilk defa karşılaşıyorlar. Bu durumun geçici olduğunu uygun bir dille yaşına uyun olarak açıklamak gerekir. Bu yeni düzene hemen alışmakta zorlanan çocuklar olabilir. Alışmaları için onlara süre verin. Neye ihtiyaçlarının olduklarını sorun onlarla işbirliği yapın, eğer uygulanması mümkünse yerine getirmeye çalışın” diye konuştu.

Çocukların süreç içinde zorlanmamaları için rutinlerinin bozulmamasının önemli olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Malas, “Bu nedenle hafta içi ve hafta sonu rutinlerini bozmamaya özen gösterin. Özellikle sabahları erken kalkma düzenini sürdürmek için gece yatma saatinin düzenlenmesi gerekir. Çocuğunuzla beraber çalışma programı hazırlayın; yarım saat ders, yarım saat dinlenme, yarım saat okuma gibi. Çocuklara sınırlarını gösterin sınırlar çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar” şeklinde konuştu.

Derse hazırlanırken okula gitmeden önceki rutinlerin yapılması gerektiğini aktaran Merve Malas, “Örneğin; elini yüzünü yıkaması, kahvaltı yapması, üstünü değiştirmesi, kitap, defter, kalem vs. hazırlaması gibi. Derse başlamadan önce hareketli bir egzersiz ile öğrenmeye hazır hale gelmesini sağlayın” dedi.