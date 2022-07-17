Uzman öğretmenlik eğitimlerinin başlayacağı tarih ile sınavın ne zaman yapılacağı merak edildi. Başvuru alımı Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS'te 10 Haziran'da bitmişti. Peki Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman başlayacak 2022? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde....

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik eğitim programı başvuruları 1- 10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'mdan yapılan açıklamaya göre; uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz ile 5 Eylül arasında, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz ile 19 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuruları 26 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022’de yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MADDE 22- (1) Yazılı sınav, eğitim programı konularından yapılır. Sınav konularının ağırlıkları yazılı sınav duyurusunda belirtilir.

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru:

MADDE 23- (1) Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az altı ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) Duyuruda; sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile Merkez Sınav Komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.

(3) Bu Yönetmelikte uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için belirlenen şartları taşıyanlar, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır.

MADDE 24- (1) Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılır. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

MADDE 25- (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

