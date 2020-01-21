YURTHABER
  4. Uzmandan ailelere karne uyarısı:

Uzmandan ailelere karne uyarısı:

YALOVA HABERLERİ  | 21.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler karne aldı.

Uzmandan ailelere karne uyarısı:

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler karne aldı. Ancak karnelerde aileler açısından bazen doğru yorumlanmıyor. Aile içi iletişim uzmanı Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, “Ben karneyi tek başına çocuğun başarısını ölçen, karakterini analiz eden bir gösterge olarak görmüyorum” dedi.
Sömestr tatilinin başlaması ile birlikte karnelerin etkisi de sorgulanmaya başladı. Binlerce çocuk tüm yıl emeklerinin karşılığını sadece tek sayfalık bir kâğıda göre belirliyor Peki, karne tek başına başarının göstergesi mi? Bu konuya Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan cevap verdi. Erdoğan, “Karneler ne yazık ki aynı zamanda çok büyük bir baskı ve kaygı sebebi. Düşünün bir kere, bütün başarınız, anne ve babanın ilgisi tek sayfalık bir kâğıda bağlı. Ben karneyi tek başına çocuğun başarısını ölçen, karakterini analiz eden bir gösterge olarak görmüyorum. Hatta karnenin sol tarafında yazılı derslerin notlarından daha önemli olan sağ tarafında yazılı olan davranış, hal ve gidişat notları. Neden mi? Çünkü notları düşük olan bir çocuk güzel ahlaklı, vicdanlı, toplumsal hassasiyeti olan bir çocuk olabilir. Bu çok daha mühim. Karnesinde düşük notları olan çocuklar tamamen başarısız diyemeyiz. Acaba çocuğun yaşama alanında sorunlar mı var? Okulda, sınıfta ne yaşıyor? Düşük notların pek çok sebebi olabilir. Bunlara bakmak lazım. Üstelik çocuğun sahip olduğu bilgi, düşünme yeteneğini ölçebilen bir karne de yok! O yüzden karne sadece belli derslerin yapılan ölçümlemelere bağlı olarak sonucunu gösteren bir belge. Bunun yanında çocuğun spor ve sanat alanında gösterdiği başarılar, ilgi alanları ve hobileri, sosyal projelerde yer alma biçimi, arkadaşlarıyla ilişkileri, sınıftaki tutum ve davranışları çok daha önemli. Buradan ailelere karneyi tek kıstas olarak görmekten vazgeçmelerini, çocuğun üzerinde baskı ve kaygı sebebi haline getirmemeleri gerektiğini söylüyorum” dedi.

Uzmandan ailelere karne uyarısı:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Paralimpik raketler Yalova’da kamp yapıyorParalimpik raketler Yalova’da kamp yapıyor
Yalova Esenköyspor 2. Lige yükseldiYalova Esenköyspor 2. Lige yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:19
İkindi
15:50
Akşam
18:13
Yatsı
19:36

Yalova Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Aksoy Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Çimen Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Tunç Eczanesi
Cinarcik
Şifa Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yalova’da yarıyıl tatili başladı

Yalova’da yarıyıl tatili başladı

Yalova’da ölü yunus bulundu

Yalova’da ölü yunus bulundu

Uyuşturucu villalarına baskın

Uyuşturucu villalarına baskın

Yalova’da vatandaşlara 2 bin 200 çam fidanı dağıtıldı

Yalova’da vatandaşlara 2 bin 200 çam fidanı dağıtıldı

Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi

Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.