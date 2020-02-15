Uzmandan “HoLEP ile prostatın tekrarlama riski yok” açıklaması

Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniğinden Op. Dr. Bumin Örs, prostat tedavisindeki HoLEP yönteminin avantajlarını anlattı. HoLEP ve tur tedavi yöntemleri arasındaki farklardan bahseden Örs, Holep ile tedavi olan hastaların prostatının tekrarlama riski olmadığını belirtti.

Prostat tedavisinde altın standart olarak kabul edilen HoLEP’in, prostatın kapalı yol ile lazer kullanarak çıkarılması yöntemi olduğunu ifade eden Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniğinden

Op. Dr. Bumin Örs, “Büyük prostatlarda tur yöntemiyle büyüyen doku tam olarak çıkarılamıyor. Açık cerrahi uygulamaları da hasta konforu açısından daha kötü oluyor. Bu nedenle HoLEP, alternatif olarak geliştirilmiş bir tedavi yöntemidir. Son 10 yılda ABD, Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinde rutin olarak kullanıma girmiştir. Bizde uzun süredir bu yöntemi başarı ile uygulamaktayız” dedi.

HoLEP yönteminin, açık cerrahi işleme ve tur prostata alternatif olarak ortaya çıktığını vurgulayan Örs, “Tur prostat yöntemi, büyük prostatlarda tam anlamıyla doku çıkartamadığından, rahatsızlığın tekrar etme olasılığı artmaktadır. Bu nedenle tüm prostat hastalarında HoLEP yöntemi güvenlikle kullanılabilir. Ancak kılavuzların belirttiği gibi özellikle 80 gram üzerindeki prostatlarda eğer imkan varsa birinci tercih olarak gerçekleştirilmesi gereken tedavi yöntemidir” diye konuştu.