YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Uzmandan “HoLEP ile prostatın tekrarlama riski yok” açıklaması

Uzmandan “HoLEP ile prostatın tekrarlama riski yok” açıklaması

İZMİR HABERLERİ  | 15.02.2020 13:23 | Son Güncelleme

Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniğinden Op.

Uzmandan “HoLEP ile prostatın tekrarlama riski yok” açıklaması

Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniğinden Op. Dr. Bumin Örs, prostat tedavisindeki HoLEP yönteminin avantajlarını anlattı. HoLEP ve tur tedavi yöntemleri arasındaki farklardan bahseden Örs, Holep ile tedavi olan hastaların prostatının tekrarlama riski olmadığını belirtti.
Prostat tedavisinde altın standart olarak kabul edilen HoLEP’in, prostatın kapalı yol ile lazer kullanarak çıkarılması yöntemi olduğunu ifade eden Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniğinden
Op. Dr. Bumin Örs, “Büyük prostatlarda tur yöntemiyle büyüyen doku tam olarak çıkarılamıyor. Açık cerrahi uygulamaları da hasta konforu açısından daha kötü oluyor. Bu nedenle HoLEP, alternatif olarak geliştirilmiş bir tedavi yöntemidir. Son 10 yılda ABD, Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinde rutin olarak kullanıma girmiştir. Bizde uzun süredir bu yöntemi başarı ile uygulamaktayız” dedi.
HoLEP yönteminin, açık cerrahi işleme ve tur prostata alternatif olarak ortaya çıktığını vurgulayan Örs, “Tur prostat yöntemi, büyük prostatlarda tam anlamıyla doku çıkartamadığından, rahatsızlığın tekrar etme olasılığı artmaktadır. Bu nedenle tüm prostat hastalarında HoLEP yöntemi güvenlikle kullanılabilir. Ancak kılavuzların belirttiği gibi özellikle 80 gram üzerindeki prostatlarda eğer imkan varsa birinci tercih olarak gerçekleştirilmesi gereken tedavi yöntemidir” diye konuştu.

Hastanede yatış süresi çok kısa
HoLEP yöntemiyle prostat içerisinde büyümeye devam eden dokunun tamamı çıkarıldığı için tekrarlama riski olmadığını söyleyen Örs, “HoLEP ameliyatı her prostat hastasına uygulanabilir. Tüm boyutlarda güvenle uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ancak özellikle 80 gramın üzerinde HoLEP birinci tercih olmalıdır. Hastanede yatış süresinin kısa olması, konforlu olması diğer tedavi yöntemlerine göre avantajlıdır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

İzmir Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
07:56
Öğle
13:31
İkindi
16:27
Akşam
18:55
Yatsı
20:12

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Eray Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

Obezite üçlü risk oluşturuyor

Obezite üçlü risk oluşturuyor

Sağlık-Sen’den döner sermaye başvurusu

Sağlık-Sen’den döner sermaye başvurusu

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk Raporu"

Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk Raporu"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.