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Uzmandan, “Korono virüs tehlikesi nedeniyle lensten uzak durun”

İZMİR HABERLERİ  | 21.03.2020 10:50 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyada ölümlere sebep olan korona virüsün göz teması ile nasıl bulaştığını anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Uzmandan, “Korono virüs tehlikesi nedeniyle lensten uzak durun”

Geçtiğimiz Aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyada ölümlere sebep olan korona virüsün göz teması ile nasıl bulaştığını anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, “Gözlük kullanın, bu süreçte kontakt lensten uzak durun” dedi ve virüsten korunma yöntemlerini anlattı.
Tüm dünyayı saran ve ölümlere sebep olan korona virüs hakkında bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, “Korona virüsler soğuk algınlığından, şiddetli akut solunum sendromu gibi hastalıklara neden olan geniş bir virüs ailesidir. Bu virüs türü solunum yada temas yoluyla yayılmaktadır. Bu virüs türünün nemli ortamları sevdiğini biliyoruz. Virüs akciğerlere ağız, burun ve göz yoluyla ilerliyor. Enfekte olan alana, yüzeye ya da kişiye temas ettikten sonra ellerimizi bol su ve sabunla en az 20 saniye yıkamadan ağzımız, burnumuz ya da gözümüze dokunduğumuzda virüsü almış oluyoruz. Korona virüsün göz aracılığıyla bünyeye alınmasının en temel sebebi, kirli elimizle gözümüze dokunmamız. Kirli ellerin göze ve yüze temas etmemesi gerekmektedir. Gözyaşı kanalımızdan gözyaşımız boğazımıza doğru akar. Böylelikle virüsü de boğazımıza ve mukozadan akciğerlerimize alırız” dedi.
“Gözümüze korona virüsün temas edip etmediğini spesifik olarak anlayamayız” diyen Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, “Genel bir konjonktivite hali meydana getiriyor. Kanlanma, çapaklanma, batma, yanma hissi oluşuyor ve bu saydığımız semptomlar birçok şeyde de görülebiliyor. Basit alerjik belirtide olabiliyor, bir bakteriyel enfeksiyon da, bir viral, nezle mikrobunda da bu belirtiler görülebiliyor. Bu sebeple çok ayırt edici bir belirtisi yok” diye konuştu.

“Güneş gözlüğü kullanın, lensten uzak durun”
Bu süreçte kontakt lensten uzak durulması gerektiğini belirten Dr. Yeşilbalkan, “Virüsten korunmak için başlıca genel önlemlerimizi almalıyız. Mesafemizi korumak, el yıkamak, temas etmemek gibi önlemleri almalı ve ellerimizi gözlerimize, ağzımıza, burnumuza getirmemeliyiz. Koruyucu gözlükler, iş gözlükleri var. Buna ilaveten gözlerimizi korumak için geniş çerçeveli gözlükleri kullanabiliriz. Dışarıya çıkarken güneş gözlüklerini mutlaka kullanalım. Geniş güneş gözlükleri elimizin gözümüze gitmesini de engeller. Güneş gözlükleri bir bariyerdir. Bu konuda bizi rahatlatabilir. Bu dönemde güneş gözlükleri kullanalım ama kontakt lensten uzak duralım. Çünkü el temasını artırır” dedi.

“Koruyucu bir damla olduğunu düşünmüyoruz”
Gözleri virüsten korumak için özel bir damlanın olmadığını ifade eden Yeşilbalkan, “Hastalarımız sıkça ‘Elimizi, yüzümüzü yıkarken gözlerimizi de sabunlu su ile temas ettirelim mi?’ diye soruyorlar. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Göz yüzeyine toksit etkileri olabilir. Göz içine kaçırmıyoruz. Damla konusunda da özel korona virüsten koruyucu bir damla olduğunu düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

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