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Uzmandan, “Modern teknoloji çağı, şişmanlığa davetiye çıkarıyor” uyarısı

İZMİR HABERLERİ  | 31.07.2020 13:02 | Son Güncelleme

Hayatımızı günden güne kolaylaştıran modern teknoloji çağının bazı zorlukları da beraberinde getirdiğini aktaran Obezite Cerrahisi Uzmanı Op.

Uzmandan, “Modern teknoloji çağı, şişmanlığa davetiye çıkarıyor” uyarısı

Hayatımızı günden güne kolaylaştıran modern teknoloji çağının bazı zorlukları da beraberinde getirdiğini aktaran Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, bu çağın yaşam koşullarında değişen beslenme alışkanlıklarının obeziteye davetiye çıkardığını anlattı.
Her şeyin daha hızlı tüketildiği ve zamanla yarış halinde bir yaşam sürüldüğünü hatırlatan Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, “Pek çok insan fazla kilolu veya mutsuz. İşin daha da kötüsü sağlıksız bireyler olarak yaşama devam ediyorlar. İşte bu noktada obezite, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor” dedi.
Yeni yaşam koşullarının dünyanın şişmanlamasına sebep olduğunu dile getiren Op. Dr. Ergenç, “İlk insanları düşünelim. Avlanarak, av olmaktan kaçarak, saklanarak, savaşarak yaşadığı dönemleri hayal edelim. Atalarımız doğal besinlerde yer alan taze pek çok protein, vitamin ve mineraller tüketiyorlardı. Aslında sağlıklı yaşam ile ilgili olan, günümüzde diyet ve spor adı verilen uygulamaları yaptıklarını bilmiyorlardı. Bu sayede obezite ile fazla kilo gibi bir dertleri de olmuyordu. Son yıllarda fark ettik ki yeni yaşam koşulları; fazla kilolar, obezite, tansiyon, diyabet gibi çeşitli kronik hastalıklar, diyet, spor, zayıflama gibi terimleri yaşantımızda daha fazla görmemize neden oldu. Yani dünya şişmanlıyor” ifadelerine yer verdi.

Obezitenin artma nedenleri
Op. Dr. Ergenç, son yıllarda ülkemizde obezite oranın artma nedenlerini ise şöyle sıraladı: “Yoğun iş hayatı, hızlı besin tüketimine bağlı yanlış beslenme alışkanlıkları, fazla yağlı hazır gıdalar, katkı maddesi içeren yapay besinler, hareketsiz yaşam, çeşitli pratik ilaç uygulamaları vücutta aşırı yağlanma obeziteyi arttırmakta, insülin direnci gibi yandaş hastalıkların yaygınlaşması ve buna bağlı gelişen diyabet, tansiyon gibi hastalıkların çok sık görülmesine neden olmaktadır. Uzun süre tedavi gerektiren bu hastalıklar oldukça yüksek maliyetlere sebep olmaktadır.”

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