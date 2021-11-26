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  4. Uzmanından "Aşı karşıtlığı vaka sayısının düşmesini engelliyor" değerlendirmesi

Uzmanından "Aşı karşıtlığı vaka sayısının düşmesini engelliyor" değerlendirmesi

26.11.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz: - "Aşıyla ilgili tartışmaları hepiniz izlediniz, ciddi sıkıntılar yaşadık. Onun getirdiği doğal sonuçlardan biri, Kovid-19'la ilgili vakalarda da ölümlerde de ne yazık ki bu zamana kadar beklediğimiz azalmayı göremedik"

KIRKLARELİ (AA) - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, aşı karşıtlığı nedeniyle Kovid-19 vakalarında beklenen azalmayı göremediklerini söyledi.

Prof. Dr. Yorulmaz, Kırklareli Üniversitesi Nesiller Arası Gelişim Merkezince düzenlenen "Akılcı İlaç Kullanımı ve Sağlık Okuryazarlığı" başlıklı konferansta, bazı hekimlerin basın ve yayın organlarında açıklamalar yaparak vatandaşları aşı konusunda yanlış yönlendirildiğini belirtti.

Bu kapsamda aşı karşıtlığının olumsuz sonuçları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Yorulmaz, "Aşıyla ilgili tartışmaları hepiniz izlediniz, ciddi sıkıntılar yaşadık. Onun getirdiği doğal sonuçlardan biri, Kovid-19'la ilgili vakalarda da ölümlerde de ne yazık ki bu zamana kadar beklediğimiz azalmayı göremedik. Bu kadar çabaya bu sonuç olmamalıydı." dedi.

Yorulmaz, aşı karşıtlarına inanarak hayatını kaybeden insanlara karşı vicdani sorumluluk taşıması gerekenler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunu nasıl kendilerine göre haklı gösterebiliyorlar anlamak güç. Kafamızı karıştırıyorlar bu kadar farklı ifadelerle. Hekimler de kimi zaman birbiriyle tümüyle örtüşen şeyler söylemiyor. Acaba hangileri doğru, ne kadar doğru? Bu kadar bilgi var ama bunun kaynağı ne? Yapılan araştırmaların gösterdiği doğru, başka bir şey. Bununla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Acaba onların söyledikleri gibi yaparsak hakikaten faydasını görecek miyiz, daha mı kötü olacak? İşte aşı karşıtlarının söylediklerini dinleyenleri gördük, vefat edenlerin büyük bölümünün bu gruptan olduğunu görüyoruz."

Türk Eczacıları Birliği 40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası Başkanı İpek Aladağ Kurşun da akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgiler verdi.

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