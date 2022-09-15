YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Uzmanından "bilinçsiz doğal diş beyazlatma yöntemlerinden uzak durun" uyarısı

Uzmanından "bilinçsiz doğal diş beyazlatma yöntemlerinden uzak durun" uyarısı

15.09.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü'nden Diş Hekimi Sevgi Alagöz: - "Sosyal medyada satılan doğal diş beyazlatma ürünlerinden uzak durun. Bilinçsiz diş beyazlatma dişlerde geri dönüşümsüz hasara yol açıyor"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü'nden Diş Hekimi Sevgi Alagöz, "Sosyal medyada satılan doğal diş beyazlatma ürünlerinden uzak durun. Bilinçsiz diş beyazlatma dişlerde geri dönüşümsüz hasara yol açıyor." uyarısında bulundu.

Alagöz, Medipol Mega Üniversite Hastanesi tarafından paylaşılan açıklamasında, birçok kişinin evde kendi yöntemleriyle dişlerini beyazlatmaya çalıştığını ve sosyal medyada hayatı tehdit eden diş beyazlatma yöntemlerinin viral olduğunu bildirdi.

-"Çilek asidi diş minesini aşındırır"

Günlük yaşamda tüketilen besinler başta olmak üzere kullanılan ilaçların ya da yapısal nedenlerin dişlerin sararmasına yol açabildiğini aktaran Alagöz, "doğal diş beyazlatma" adı altında yapılan bilinçsiz yöntemlere değindi.

Alagöz, "Doğal ya da doğal olmayan yollarla yapılan bilinçsiz beyazlatmalar dişlerde geri dönüşümsüz hasarlara neden olabilir. Yeme-içme alışkanlıkları, düzenli ve tam bir ağız bakımının yapılıp yapılmaması, dişlerin beyaz kalmasını etkileyen faktörlerdir. Boyalı gıdaların kullanımı dişlerin rengi doğallığını kaybettirir. Sıklıkla tüketilen çay, sigara, kırmızı şaraplar bunlara örnek. Çilek de sözde beyazlatıcı madde olarak sosyal medyada beğeni alıyor. 'Çileğin dişleri beyazlattığı' iddiası meyvenin asitliği nedeniyle lekeleri temizleyeceği yönündedir ki bu doğrudur. Ancak asit bunu dişlerinizi koruyan mineyi aşındırarak yapacağı için kötü bir yöntem olarak kabul edilir." ifadelerini kullandı.

-"Karbonat ve muz kabuğu tehlikeli"

Bilinçsiz yapılan yöntemlerin dişleri beyazlatmak yerine daha büyük hasarlara yol açacağını belirten Alagöz, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada satılan doğal diş beyazlatma ürünlerinden uzak durun. Bilinçsiz diş beyazlatma dişlerde geri dönüşümsüz hasara yol açıyor. Zerdeçal, Hindistan cevizi, çilek, alüminyum folyo, limon ve ceviz kabuğu tavsiye edilmekte. Ancak bu tip maddeler, dişleri beyazlatmaya hiçbir faydası olmadığı gibi dişler üzerinde geri dönüşümsüz hasarlara neden olabilir. Evde hazırlanan limon, karbonat, muz kabuğu gibi malzemeler ile diş beyazlatmaya çalışmak tehlikelidir. Limon gibi asidik besinler dişleri aşındırır. Karbonat ise yüksek bazik yapısından dolayı diş minesindeki tübülleri açarak dişlerde hasara neden olur. Evde kullanmak için online alışveriş sitelerinde satılan beyazlatma ürünleri ise dişe temas eden jelin beyazlatma oranının çok düşük olması ve diş yüzeyinin beyazlatma için yeteri kadar temiz olup olmadığının bilinememesi dolayısıyla tercih edilmemelidir. Klinik ortamında yapılan veya doktor gözetiminde düzenli kontrollerle yapılan ev tipi beyazlatmada dişler herhangi bir zarar görmez."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen gümrük kaçağı malzemeler sergilendiİstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen gümrük kaçağı malzemeler sergilendi
Bakan Kasapoğlu, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu:Bakan Kasapoğlu, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu:
Afyonkarahisar'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladıAfyonkarahisar'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı
Anahtar Kelimeler:
diş medipol mega

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
13:04
İkindi
16:35
Akşam
19:22
Yatsı
20:43
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Yaşaması mucize! Metronun kapısını açıp boşluğa işemeye çalıştı

Yaşaması mucize! Metronun kapısını açıp boşluğa işemeye çalıştı

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.