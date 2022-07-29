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Uzmanından "burun tıkanıklığı çocuklarda sağlıklı uykuyu engelleyebilir" uyarısı

29.07.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medicana Çamlıca Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şenel Alkır: - "Burundan hava akışının doğru şekilde sağlanamaması ve burnun fonksiyonlarının yerine getirememesi de enfeksiyonlara zemin hazırladığı gibi geniz eti kaynaklı tıkanmalarda ise sıklıkla sinüslerin iltihaplanmasına neden olabiliyor"

İSTANBUL (AA) - Medicana Çamlıca Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şenel Alkır, burun tıkanıklığının uzun sürmesinin çocukların uyku kalitesini olumsuz etkilediğini de belirterek, "Sağlıklı uyku uyuyamayan çocuklarda dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sinirlilik gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu durum sosyal yaşantıyı da olumsuz etkilediği gibi okulda başarı düşüyor, sosyal diyaloglar bozulabiliyor." ifadelerini kullandı.

Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şenel Alkır, çocuklarda görülen burun tıkanıklığının nedenleri arasında alerji, enfeksiyon ve geniz eti büyümesi sayabileceğini belirterek, çocuklarda meydana gelen burun tıkanıklığının soğuk algınlığından enfeksiyona kadar birçok faktörle ilişkilendirilebildiğini ifade etti.

Alkır, çocuklarda burun tıkanıklığının nedenleri arasında, geniz etinde yaşanan solunum problemleri, grip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıkları, burun bölgesindeki kıkırdak ve kemik eğrilikleri, burun deliklerinin kapalı olması, burun boşluğunun yeteri kadar gelişmemesi ve bademciklerin gereğinden daha büyük olmasının sayılabileceğini aktardı.

Alkır, "Burun tıkanıklığı çocuğun günlük aktivitelerini, iştahını, uykusunu oldukça olumsuz etkileyebiliyor. Basit gibi görülen zaman zaman fark edilmeyen burun tıkanıklıkları, çocuklarda büyüme geriliğinden öğrenme güçlüğüne kadar birçok soruna zemin hazırlayabiliyor. Burundan hava akışının doğru şekilde sağlanamaması ve burnun fonksiyonlarının yerine getirememesi de enfeksiyonlara zemin hazırladığı gibi geniz eti kaynaklı tıkanmalarda ise sıklıkla sinüslerin iltihaplanmasına neden olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sinirlilik gibi sorunlar ortaya çıkabilir"

Burun tıkanıklığının uzun sürmesinin çocukların uyku kalitesini olumsuz etkilediğini de vurgulayan Alkır, şunları kaydetti:

"Sağlıklı uyku uyuyamayan çocuklarda dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sinirlilik gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu durum sosyal yaşantıyı da olumsuz etkilediği gibi okulda başarı düşüyor, sosyal diyaloglar bozulabiliyor. Burun tıkanıklığı beraberinde iştahsızlığı da getiriyor.

Çocuk yeteri kadar gıda almakta zorlanıyor, uyku düzeni bozulduğu için gelişimi de yavaşlıyor. Ayrıca burundan nefes alamayan çocuk oksijen ihtiyacı için ağzını açarak uyuyor. Bu durum da diş sağlığını ciddi olarak etkilediği için çocuğun çene yapısından yüz gelişimine kadar daha ciddi problemler ortaya çıkabiliyor."

Alkır, her yaşta ortaya çıkan burun tıkanıklıkları nedenlerine bakıldığında, 3-8 yaş arası çocuklarda en sık karşılaşılan etkenin geniz eti büyümesi olduğunu da ifade ederek, "Geniz eti bu dönemde büyümeye, 12 yaşından sonra da küçülmeye başlıyor. Dolayısıyla küçülme eğilimine geçmeden önce çocuklarda sıklıkla geniz eti iltihaplanması ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

- "Evinizi düzenli aralıklarla havalandırmaya özen göstermelisiniz"

Geniz etine bağlı enfeksiyon ve burun tıkanıklıklarında öncelikle antibiyotik tedavisine başvurabildiklerini aktaran Alkır, "Ancak bazı hastalarımızda antibiyotik tedavisi bittikten birkaç gün sonra tekrar enfeksiyon gelişimi gözleyebiliyoruz. O zaman en doğru karar cerrahi yöntemlere başvurmak oluyor." yorumunda bulundu.

Alkır, "Çoğunlukla kapalı ortamlarda bulunan yenidoğan bebeklerin ortamdaki nem düşük olduğunda, burun dokusunda bulunan ve zararlı mikroorganizmaları süzmeye yarayan küçük tüyler etkilerini gösteremezler. Dolayısıyla evinizi düzenli aralıklarla havalandırmaya özen göstermelisiniz." ifadelerini kullandı.

Alkır, gerekirse buhar makinası gibi nemlendirici desteklerin de kullanabileceğini işaret ederek, "Buhar makinesi, odanın havasının nemlenmesini sağlayarak çocuğun daha rahat bir şekilde nefes almasına yardımcı olur. Makinenin ortama buhar vermesiyle birlikte tahriş olmuş olan burun kanalları yatışır ve çocuğun daha rahat bir şekilde uyuması mümkün olur. Doktor bilgisi ve önerisi dahilinde eczanelerden temin edilmesi mümkün olan burun damlaları çocukların, özellikle de bebeklerin burun yolundaki mukus tabakasının çözülmesi üzerinde etkilidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Burun tıkanıklığını gideren en basit yöntem doğal tuz solüsyonudur"

Çocuğun burun tıkanıklığının burun spreyi yardımıyla açmak için çocuğun sırtüstü yatırılması ardından sol burun deliğine doktorun önerdiği dozda damlatılması gerektiğine dikkati çeken Alkır, şunları aktardı:

"Birkaç dakika sonra diğer deliğe de aynı şekilde uygulama yapın. Bu işlemin gün içerisinde ihtiyaç duyulduğu sürece yapılmasında sakınca yoktur. Çocuğunuzu burun kanalında yer alan tahriş edici özellikteki maddelerin atılması için mutlaka sıvı tüketimi artırılmalıdır. Bunun için çocuğun taze sıkılmış meyve suyu, sebze çorbası ve su tüketmesi sağlanabilir. Diğer yandan burun tıkanıklığını gideren en basit yöntem doğal tuz solüsyonudur.

Bebeğiniz altı aylıktan küçükse, bir bardak suya bir kaşık tuz karıştırarak her burun deliğine birkaç damla damlatın. Çocuğun burnu tıkalıyken yatağın başını yastık destekleriyle yükseltebilir ve hafif dik şekilde uyumasını sağlayabilirsiniz. Doktor önerisiyle kullanabileceğiniz aspiratörler çocuğunuzun burnundaki fazla mukusun çekilmesine ve solunumunu rahatlatmaya yardımcı olur."

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