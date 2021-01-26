Uzmanından "çocuklarda geniz eti büyümesi tedavi edilmeli" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Medicana Avcılar Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Kızılağaçlı, geniz eti büyümesinin genellikle çocuklarda görülen bir rahatsızlık olduğunu belirterek, "Geniz eti büyümesi; tekrarlayan enfeksiyonlara, uyku sırasında soluk alışverişinin durması gibi istenmeyen durumlara yol açabilir. Bu tarz ciddi problemlere yol açan geniz etinin tedavi edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı. Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılağaçlı, geniz etinin (adenoid); burnun arka kısmında, bademciklerin üstünde yer alan bir yapı olduğunu hatırlattı. Kızılağaçlı, geniz etinin bağışıklık sisteminin bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Geniz eti; vücuda ağız ve burun yoluyla giren mikroorganizmaları hapsederek enfeksiyon oluşumunu engeller. Geniz eti, normal şartlarda doğumdan 6 yaşa kadar olan dönemde büyür. Sonrasında ise küçülmeye başlar. 15-16 yaşına gelindiğinde geniz eti büyük ölçüde küçülmüştür. Bu nedenle geniz eti büyümesi genellikle çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır, yetişkinlerde nadiren görülür." ifadelerini kullandı.

- "Geniz eti büyümesi horlamaya neden olabilir" Op. Dr. Ahmet Kızılağaçlı, geniz eti büyümesinin genellikle vücut bir enfeksiyonla savaşırken görüldüğünü, bazı durumlarda enfeksiyonun geçmesine rağmen geniz etinin büyük halde kalabildiğini aktardı. Bazı çocuklarda geniz etinin doğuştan büyük olabileceğini belirten Kızılağaçlı, şunları kaydetti: "Alerjiler de geniz eti büyümesine yol açabilecek nedenler arasında yer alır. Geniz eti büyümesi; tekrarlayan enfeksiyonlara, uyku sırasında soluk alışverişinin durması gibi istenmeyen durumlara yol açabilir. Bu tarz ciddi problemlere yol açan geniz etinin tedavi edilmesi gerekir. Geniz etinde büyümenin yol açtığı belirtiler; horlama, uyurken soluk alışverişinde kısa süreli duraklama (uyku apnesi), nefes alıp verirken ses çıkarma, burundan çok ağız ile soluk alıp verme, yutmada güçlük, burun tıkalıymış gibi genizden konuşma, ağızdan nefes alıp vermeye bağlı ağız kokusu, dudaklarda çatlama ve kuruluk, sık sık kulak enfeksiyonu geçirme şeklinde sıralanabilir."

- "Yapılan muayene ve test sonuçları değerlendirilerek tanı konulur" Medicana Avcılar Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Kızılağaçlı, çocuğunda geniz eti büyümesi belirtileri olduğunu düşünen ebeveynlerin bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmasının faydalı olacağını aktararak, "Doktor, hastadaki şikayetleri sorgular ve fizik muayene yapar. Muayene sırasında ucunda ışık ve kamera bulunan ince bir tüp, burundan içeri doğru itilerek geniz eti daha ayrıntılı değerlendirilebilir. Hastada enfeksiyon varlığını araştırmak için kan tahlili de istenebilir. Yapılan muayene ve test sonuçları bir arada değerlendirilerek tanı konulur." değerlendirmesinde bulundu. Geniz eti büyümesi tedavisinin hastadan hastaya değişiklik gösterdiğine işaret eden Kızılağaçlı, "Bazı hastalarda herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz ve hastalara düzenli aralıklarla takip önerilir. Tedavi uygulanacak hastalarda ise hastanın yaşı ve geniz etinin boyutu gibi faktörler uygun tedavi yöntemini belirlemede önem taşır." ifadelerini kullandı.