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  4. Uzmanından "Gözlerinizi beyaz sabunla yıkayın, ıslak mendilden uzak durun" uyarısı

Uzmanından "Gözlerinizi beyaz sabunla yıkayın, ıslak mendilden uzak durun" uyarısı

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.04.2020 11:45 | Son Güncelleme

Medipol Mega Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi: - "Koronavirüsten korunmak için göz hijyeninize dikkat edin. Göz ve yüz çevrenizi temiz tutmak için doğal beyaz sabunla yıkayarak bol su ile durulayabilirsiniz" - "Alerji veya tahrişe neden olabilecek kimyasal içeren ıslak mendillerden uzak durun" - "Kişilerin kontak lenslerini takıp çıkarırken ellerini çok titizlikle yıkaması gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, koronavirüsten korunmak için göz hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, alerji veya tahrişe neden olabilecek kimyasal içeren ıslak mendillerden uzak durulması gerektiğini bildirdi.

Medipol Mega'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrıverdi, koronavirüsün ilk bulgularından birinin göz enfeksiyonu olabileceğine dikkati çekti.

Tanrıverdi, "Eğer kendinizde veya çevrenizdekilerde gözlerde kızarıklık, çapaklanma, ödem ve akıntı varsa mutlaka karantina kurallarına uyun ve sağlık merkezine başvurun. Koronavirüsten korunmak için göz hijyeninize dikkat edin. Göz ve yüz çevrenizi temiz tutmak için doğal beyaz sabunla yıkayarak bol su ile durulayabilirsiniz. Alerji veya tahrişe neden olabilecek kimyasal içeren ıslak mendillerden uzak durun." ifadelerini kullandı.

- "Göz damlalarınızı kimseyle paylaşmayın"

Bahar mevsiminin de gelmesiyle alerjik göz hastalıklarında artış beklendiğini aktaran Tanrıverdi, "Göz kaşıntısı nedeniyle göz ovalama ve ellerin göz teması, alerjik bireylerde normalden daha sık oluyor. Bu bireylerin elleri ile göz temasını en aza indirebilmek için uygun medikal tedavileri ihmal etmeyin. Göz damlalarınızı da kimseyle paylaşmayın." değerlendirmesinde bulundu.

- "Günlük lens kullanın"

Cafer Tanrıverdi, kontak lens kullanıcılarını koronavirüs bulaşıcılığı hakkında uyarırken, şunları kaydetti:

"Kişilerin kontak lenslerini takıp çıkarırken ellerini çok titizlikle yıkaması gerekiyor. Pandemi döneminde mümkünse günlük 'kullan-at' lens kullanılmasını öneriyoruz. Aylık lens kullanan hastalarımıza ise hijyene her zamankinden daha fazla dikkat etmelerini ve lens solüsyonlarını her gün mutlaka değiştirmelerini öneriyoruz. Sizi virüsten tam olarak korumaz ama teması azaltmak adına lens yerine gözlük kullanabilirsiniz."

- "Gözlükleri dezenfekte edin"

Gözlük kullananların numaralı ya da güneş gözlüklerini sık aralıklarla dezenfekte etmeleri gerektiğini vurgulayan Tanrıverdi, "Koronavirüsü ellerimiz ile gözümüze taşıyabiliriz. Bu nedenle ellerimizi en az 20 saniye süreyle sabunla sık sık yıkamalıyız. Kendimizi ve her bireyi hasta gibi kabul ederek sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Elimizle gözümüz, ağzımız ve burnumuza sık temas etmekten kaçınmalıyız. Gözlüklerinizi sürekli aynı temizlik bezi yerine, tek kullanımlık mendiller ile silebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Göz koronavirüs Medipol Mega

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