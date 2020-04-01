Uzmanından "Gözlerinizi beyaz sabunla yıkayın, ıslak mendilden uzak durun" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, koronavirüsten korunmak için göz hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, alerji veya tahrişe neden olabilecek kimyasal içeren ıslak mendillerden uzak durulması gerektiğini bildirdi.

Medipol Mega'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrıverdi, koronavirüsün ilk bulgularından birinin göz enfeksiyonu olabileceğine dikkati çekti.

Tanrıverdi, "Eğer kendinizde veya çevrenizdekilerde gözlerde kızarıklık, çapaklanma, ödem ve akıntı varsa mutlaka karantina kurallarına uyun ve sağlık merkezine başvurun. Koronavirüsten korunmak için göz hijyeninize dikkat edin. Göz ve yüz çevrenizi temiz tutmak için doğal beyaz sabunla yıkayarak bol su ile durulayabilirsiniz. Alerji veya tahrişe neden olabilecek kimyasal içeren ıslak mendillerden uzak durun." ifadelerini kullandı.

- "Göz damlalarınızı kimseyle paylaşmayın"

Bahar mevsiminin de gelmesiyle alerjik göz hastalıklarında artış beklendiğini aktaran Tanrıverdi, "Göz kaşıntısı nedeniyle göz ovalama ve ellerin göz teması, alerjik bireylerde normalden daha sık oluyor. Bu bireylerin elleri ile göz temasını en aza indirebilmek için uygun medikal tedavileri ihmal etmeyin. Göz damlalarınızı da kimseyle paylaşmayın." değerlendirmesinde bulundu.