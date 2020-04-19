YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Uzmanından merdiven altı "propolis" uyarısı

Uzmanından merdiven altı "propolis" uyarısı

DÜZCE HABERLERİ  | 19.04.2020 11:33 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu: - "Piyasada son günlerde propolise olan eğilim arttıktan sonra birçok marka görüyoruz. Bu markaların güvenilirliği elden geçmeli" - "Vatandaşlar, merdiven altı ürünlere dikkat etsinler"

ÖMER ÜRER - Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle arı ürünlerine vatandaşın yoğun talep gösterdiğini belirterek, vatandaşları merdiven altı üretime karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kekeçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DAGEM olarak arı ve arı ürünleri hakkında birçok bilimsel çalışma yaptıklarını ve Türkiye'de arıcılığın yayılması için çok büyük katkı sağladıklarını kaydetti.

Kovid-19'un ülkede görülüp hızlı bir şekilde yayılmasından sonra propolisin "virüsü önlediği" gibi birçok söylentiler olduğunu fakat bunun kesinlikle kanıtlanan bir bilimsel dayanağının bulunmadığını anlatan Kekeçoğlu, "Doğal arı ürünlerinin hiçbir şekilde yan etkisi veya zararı olmayacaktır. 'Propolis koronavirüsü iyi gelir mi?' tarzında birçok soru gelebiliyor. Arı ürünleri ve diğer doğal ürünlerin koronavirüsü iyileştirmesi gibi kanıtlanmış bir şey yok. Propolis için bir çalışma gerçekleştirilmiş fakat bu daha önceki koronavirüs çeşitleri için. Kovid-19 ile ilgili bir çalışma yapılmamış. Takip ettiğim kadarıyla propolis ve Kovid-19 ile ilgili bir çalışma yok." diye konuştu.

- "Propolis vücudu dirençli tutmak için kullanılabilir"

Propolis hakkında binlerce makale ve çalışma olduğuna işaret eden Kekeeçoğlu, şöyle devam etti:

"Şunu vurgulamakta fayda var, gerek koronavirüs olsun gerekse başka virüsler olsun enfeksiyonu engellemiyor. Enfekte olan vücudu dirençli tutma konusunda arı ürünleri veya diğer doğal ürünler kullanılabilir. Propolisin şimdiye kadar yapılmış 17 binin üzerinde bilimsel çalışması var. Bilimsel çalışmaların büyük bir çoğunluğu ise halk dilinde bağışıklık sistemine iyi geldiği. Yani koruyucu bir özelliği var. Arı da kendi kovanını korumak için kullanıyor bu ürünleri. Propolis vücudu dirençli tutmak için kullanılabilir."

Doğal ürünlerin birçok anlamda faydası olduğunu ancak, merdiven altı ürünlerin sağlığı tehdit ettiğini de vurgulayan Kekeçoğlu, şunları söyledi:

"Gerçekten piyasada son günlerde propolise olan eğilim arttıktan sonra birçok marka görüyoruz. Bu markaların güvenilirliği elden geçmeli. Kim tarafından tam, nasıl, ne şekilde üretiliyor? Acaba bilimsel bir ortamda üretiliyor mu ya da bu alanda çalışan bir öğretim üyesinin fikri alınması metodundan tutun da bir bilimsel sonuç alınmış mı? Doğal yollarla mı yapılmış yoksa merdiven altı dediğimiz yollarla mı yapılmış? Kesinlikle şunu vurgulamak gerekiyor, vatandaşlarımız merdiven altı ürünlere dikkat etsinler, bunların ne olduğu belli değil."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
Anahtar Kelimeler:
arı ürünleri Düzce propolis

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

Düzce Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:30
Sabah
06:03
Öğle
12:59
İkindi
16:44
Akşam
19:46
Yatsı
21:12

Düzce Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Utku Eczanesi
Merkez
Yeni Kent Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Başkan eşinden görevlileri börek ikramı

Başkan eşinden görevlileri börek ikramı

Tedbirleri yerinde incelediler

Tedbirleri yerinde incelediler

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.