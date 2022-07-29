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Uzmanından "sürekli halsizseniz B6 vitamininiz eksik" uyarısı

29.07.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar: - "B6 vitamini eksiliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimindeki azalmaya bağlı olarak kansızlık (anemi) gelişerek sürekli yorgunluk, halsizlik ve enerji düşüklüğü oluşur. Deri döküntüleri, dudaklarda çatlama, ağız ve dudakların çevresinde kuruluk ve dökülmeler yaşanır"

İSTANBUL (AA) - Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, "B6 vitamini eksikliğinde vücutta yorgunluk, halsizlik, bağışıklık sistemi zayıflığı ile enfeksiyon hastalıklarına sık yakalanma riski daha fazlalaşır." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Canel Öner Sayar, B6 vitaminin, astım, otizm, kardiyovasküler hastalıklar, karpal tünel sendromu, diyabet, epilepsi, depresyon, böbrek taşı varlığı ve osteoporoz hastalıkları ve gebeliğe bağlı bulantı ve kusmada faydalı olduğunu söyledi.

B6 vitaminin, yumurta beyazı, baklagiller, soya fasulyesi, kuruyemiş, tahıllar ve zenginleştirilmiş tahıllarda bol miktarda bulunduğunu aktaran Sayar, şunları kaydetti:

"B6 vitamini eksiliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimindeki azalmaya bağlı olarak kansızlık (anemi) gelişerek sürekli yorgunluk, halsizlik ve enerji düşüklüğü oluşur. Deri döküntüleri, dudaklarda çatlama, ağız ve dudakların çevresinde kuruluk ve dökülmeler yaşanır. Bağışıklık sistemi zayıflığı ile enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski yükselir.

El, ayak, parmaklarda uyuşukluk ile karıncalanma hissi, bebeklerde huzursuzluk, sürekli huysuzluk görülebilir. Hamilelerde ise sabahları aşırı bulantı, bilinç bulanıklılığı, konsantrasyon güçlüğü ve unutkanlık gibi bilişsel sorunlara neden olabilir. "

Isıya ve ışığa karşı duyarlı olan B6 vitamini, güneş ışığının etkisi ile pişirme ve işlenme sırasında özelliğini kaybedeceğini aktaran Sayar, "Vitamin B6 ışığa karşı duyarlıdır. Aydınlık yerde yüksek sıcaklıkta uzun sürede muamele edilen yiyeceklerdeki vitamin B6’nın bir kısmı vitamin özelliğini kaybeder. Suda erir, su içinde hava ısı ile temas ederse piridoksamin ve piridoksal vitamin özelliğinden kaybeder. Piridoksin ısıya diğerlerinden daha dayanıklıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hayvansal yiyeceklerin yüksek ısıda, özellikle sıvı olarak hazırlandığında moleküler piridoksine yıkılarak vitamin B6 değerinin yarısının kaybolduğuna işaret eden Sayar, "Sterilize edilmiş mamalarda vitaminin yüzde 50’sinin, kahvaltılık tahıl ürünlerinde yüzde 50 ila 70’inin kaybolduğu bildirilmiştir. Hayvanlar ve insanlardaki barsak bakterileri vitamin B6 yaparlar. Barsaklarda yapılan bu vitaminden insanlar yararlanamaz." açıklamasında bulundu.

Sayar, yetişkinlerin günlük B6 vitamininin 1.25 ila 1.67mg’ın yeterli olduğunu, kilogram başına ise 25-30 mcg alımının tavsiye etti.

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